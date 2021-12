Sentiti gli artisti e i rappresentanti dei lavoratori, la Direzione del Teatro alla Scala ha stabilito che, in considerazione dello sciopero generale indetto per il giorno 16 dicembre, la rappresentazione dell’opera Macbeth di Giuseppe Verdi prevista per quella data sarà anticipata a mercoledì 15 dicembre alla stessa ora. Il Teatro ringrazia gli artisti coinvolti e tutti i lavoratori per la sensibilità dimostrata.

Informazioni di biglietteria

Gli Abbonati Turno B e gli spettatori della recita del 16 dicembre potranno accedere alla nuova data a loro riservata del 15 dicembre alle ore 20, esibendo il titolo d’accesso originale già in loro possesso.

Tutti gli spettatori della recita sopra indicata riceveranno una specifica e-mail con ulteriori dettagli, oltre alle informazioni sull’eventuale rimborso in caso di impossibilità a partecipare alla nuova data proposta.

La biglietteria del Teatro è aperta in Largo Ghiringhelli (Piazza Scala) dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 18.

Per maggiori informazioni:

– La Scala Risponde lascalarisponde@fondazionelascala.it

– Infotel +39 02 72 003 744 (dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 18)

