Formula 1: Max Verstappen è il nuovo Campione del Mondo!

Formula 1: le Qualifiche

Siamo arrivati alla sfida finale di questo mondiale che sta tenendo tutti col fiato sospeso.

Il Re Hamiltov VS il Toro Verstappen: chi la spunterà?

Max parte alla grande nel Q1, ma le due Mercedes risecono a precederlo di pochi millesimi.

Si corre come sempre sul filo del rasoio.

Raikkonen chiude in questa sessione le sue ultime qualifiche.

I due aspiranti al titolo continuano sìa darsi battaglia nel Q2, ma anche le Ferrari vogliono lasciare un segno con degli ottimi tempi.

Super ultimo settore per le Red Bull, che con gomma rossa partiranno aggressivi nella gara di domani.

Perez si sacrifica nel Q1 e regala la scia al compagno di squadra.

Verstappen conquista la Pole Position, Hamilton è secondo, Norris Terzo.

Formula 1: La classifica delle Qualifiche

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Sergio Perez (Red Bull)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Valtteri Bottas (Mercedes)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Daniel Ricciardo (McLaren)

11. Fernando Alonso (Alpine)

12. Pierre Gasly (AlphaTauri)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15. Sebastian Vettel (Aston Martin)

16. Nicholas Latifi (Williams)

17. George Russell (Williams)

18. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Nikita Mazepin (Haas)

Formula 1: La Gara

E’ l’ora della verità. La strategia sarà decisiva.

Verstappen ha il vantaggio delle gomme soft, ma le medie di Hamilton dovrebbero durare di più.

Resta piantato Max alla partenza, Lewis spiazza l’avversario e come un lampo si prende la prima posizione.

Volano scintille… l’olandese attacca all’interno, l’inglese taglia la curva e resta in testa!

Al quattordicesimo giro Verstappen ha un crollo di prestazione e rientra ai box per effettuare il cambio gomme, lo segue a ruota Hamilton.

Ottima gara di Sainz, mentre Leclerc ha qualche sbavatura.

Perez si dimostra ancora una volta un fantastico compagno di squadra: Lewis si trova a lottare da solo contro le due Red Bull.

Virtual Safety Car al trentasettesimo giro e Max effettua la seconda sosta per giocarsi il tutto per tutto.

A cinque giri dalla fine Latifi finisce contro il muro e la Safety Car entra in pista… brividi fino alla fine e terzo ingresso ai box per Verstappen.

Ritiro per Perez e Sainz vede il podio.

Super Max prende tutta la scia a Hamilton e in un finale al cardiopalma diventa il nuovo Campione del Mondo!

In bocca al lupo a Giovinazzi per la sua nuova avventura e speriamo sia soltanto un arrivederci!

Un grazie particolare a Raikkonen, che saluta la Formula 1 dopo aver contribuito a scriverne una parte di storia.

Ciao KIMI!

Formula 1: Il Podio

1) Verstappen

2) Hamilton

3) Sainz

