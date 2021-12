Grazie alla collaborazione con il producer Giangi Cappai esce il 14 dicembre il brano “RONCA BEATS” che incoraggia a seguire il protocollo detergendo spesso occhi, naso e bocca Accompagnato da un video divertente ed educativo

La Dottoressa MARISA RONCATI, Laureata in Lettere Classiche, in Odontoiatria e in Igiene Dentale, ha ideato il protocollo R.O.N.C.A. (Reduction Of New Contagious Aerosol) che suggerisce di detergere frequentemente occhi, naso e bocca per prevenire l’infezione da virus e batteri.

Affinché i semplici consigli del protocollo arrivino a più persone possibili, lo promuove grazie all’aiuto e all’intuizione del producer GIANGI CAPPAI, che ha scritto “Ronca Beats”, canzone accattivante, destinata a diventare un tormentone e pensata anche per essere insegnata con facilità nelle scuole ai bambini.

Il brano, che sarà disponibile in digitale dal 14 dicembre, sarà accompagnato da un video divertente ed educativo, realizzato con i contributi di amici e pazienti da tutto il mondo.

In questo periodo di pandemia molte più persone hanno imparato a lavare e disinfettare frequentemente le mani. Gli studi e l’esperienza clinica, hanno portato la Dottoressa Marisa Roncati ad affermare che a questo comportamento corretto è importante che si aggiungano ulteriori atti di prevenzione, come la detersione di occhi, naso e bocca.

Il protocollo R.O.N.C.A., sostenuto dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi, necessita soltanto di tre frammenti di garze imbevute di soluzione fisiologica oppure di clorexidina 0,12% (disponibili sul mercato anche in confezioni monouso) che vanno a detergere delicatamente le palpebre degli occhi, le narici e la cavità orale.

In particolare, la prevenzione nell’ambito della cavità orale, secondo la Dottoressa Roncati, dovrebbe svolgersi quotidianamente in quanto uno sciacquo con collutorio non è sufficiente a rimuovere il biofilm, ma è necessario eseguire manovre di strofinamento.

La Fondazione Elisabetta Sgarbi ha contribuito a finanziare gli studi in vitro, in collaborazione con la Professoressa E. Caselli, presso il reparto di Microbiologia dell’Università di Ferrara, per valutare l’efficacia di questo metodo nel ridurre la possibilità di infezione del cavo orale, e ha conferito la borsa di studio / Premio alla cultura “L’importanza della salute orale per la salute generale” a un ricercatore del reparto di Microbiologia dell’Università di Ferrara.

Il protocollo R.O.N.C.A. è facile da eseguire ed è indicato per tutti, compresi i bambini. Da qui, l’intuizione di creare una canzone che lo renda una pratica virale. “Ronca Beats” è scritta e prodotta da Giangi Cappai e cantata da Nia Martin.

CON IL SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE ELISABETTA SGARBI

http://www.fondazioneelisabettasgarbi.org

