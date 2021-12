L’artwall “The Vision” si accende per il Natale

Dopo il grande successo e il forte impatto mediatico, l’artwall “The Vision” continuerà a dominare il quartiere di Porta Romana fino al 31 dicembre.

Cheone, grazie alla sua maestria, ha saputo riprodurre la facciata originale dell’edificio ispirandosi al modernismo catalano di Antoni Gaudì. Il risultato è un’opera d’arte site-specific stupefacente diventata ormai parte integrante del quartiere e molto apprezzata dai suoi abitanti, nonché meta di turisti e appassionati.

In occasione delle festività natalizie, la parete riqualificata da Clear Channel Italia e realizzata per MV Line Group, brand leader nella produzione industriale di sistemi filtranti ed oscuranti per l’edilizia residenziale, in collaborazione con Street Art in Store, è stata arricchita di nuovi dettagli. Ghirlande, luci e addobbi accendono l’opera catturando l’attenzione e immergendo lo spettatore in un’atmosfera quasi fiabesca.

Insieme alle decorazioni che adornano i balconi del palazzo storico ricreato da Cheone, una slitta disegnata con minuzia di dettagli, a simboleggiare l’arrivo dell’imminente festività.

Il risultato è un incredibile effetto visivo che regala al quartiere una nuova luce.

“L’artwall rientra a pieno titolo nel progetto “Pubblicità per la Città” – dichiara Eszter Sallai, Managing Director di Clear Channel Italia – che ha lo scopo di evidenziare l’impegno dell’Out of Home nei confronti della comunità, tema di grande importanza per Clear Channel. “The Vision” è la dimostrazione di come pubblicità e arte possono coesistere e integrarsi perfettamente nell’arredo urbano e siamo felici di aver potuto contribuire ad illuminare questo Natale”.

“È sempre bello ed entusiasmante – afferma Gabriel Meghnagi, Presidente della Rete associativa vie di Confcommercio Milano (con il Coordinamento dei DUC, Distretti del Commercio, di Milano) – quando la cultura contribuisce alla valorizzazione delle attività commerciali della nostra città. Iniziative come queste dimostrano come l’arte e il commercio siano due mondi strettamente connessi. Un grazie particolare a Cheone e all’impegno degli operatori commerciali di PortaRomanaBella che hanno saputo cogliere l’importanza dell’iniziativa”.

Sabrina Frigoli, Presidente dell’Associazione di via PortaRomanaBella (Confcommercio Milano) “Ci siamo da subito resi disponibili per promuovere l’iniziativa. Crediamo infatti fortemente che questo tipo di collaborazioni possa portare tanto al quartiere di Porta Romana e in generale a Milano. Sicuramente è un bel biglietto da visita per milanesi e turisti che, entrando nei negozi, potranno collezionare le cartoline disegnate dall’artista ed usufruire dei voucher sconto offerti in diversi punti vendita”.

Ecco i negozi dove poter trovare i voucher sconto:

SABRINA FRIGOLI c.so di Porta Romana 57

OTTICA CHIERICHETTI c.so di Porta Romana 74

OTTICA CHIERICHETTI largo della Crocetta 1

ANACLE’ c.so di Porta Romana 45

CASALINGHI FORNARO DAL 1945 c.so di Porta Romana fronte civico 54

AMMU CANNOLI ESPRESSI c.so di Porta Romana 44

VERONICA L c.so di Porta Romana 39

OTTICA VELASCA c.so di Porta Romana 9

GIOIELLERIA BARBIERI c.so di Porta Romana 67

NETTARE DEI SANTI via s. Calimero 7

GRAZIOLI PROFUMERIA beauty loft c.so di Porta Romana 57

BOTTEGA DELLE STAMPE via Osti 3

GUANTI & CALZE CAMPOGRANDE c.so di Porta Romana fronte civico 54

MY HOME CAFE’ c.so di Porta Romana 128

ASSOCIAZIONE L’ALBERO DELLA MUSICA c.so di Porta Romana 121

SETA BEAUTY CLINIC c.so di Porta Romana 115

“The Vision” si trova a Milano in Corso di Porta Romana 111 e sarà visibile fino alla fine dell’anno.

www.clearchannel.it

Per altre notizie relative al tema Arte Dietro la Notizia