La tv delle feste di Discovery Italia

Sul Nove arrivano “I migliori Fratelli di Crozza”, gli spettacoli teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo, il documentario su Lady Gucci e le serate a tema musica con i Queen, Whitney Houston e Michael Jackson

Su Real Time la finale di “Bake off Italia” e da gennaio la nuova edizione di

“Bake off Italia – dolci sotto un tetto” e le puntate inedite di

“Primo appuntamento”

Su Food Network le migliori ricette delle feste

Su Dmax si scia con “I signori della neve”

Su Motor Trend i nuovi programmi con Tomaso Trussardi e Mario Biondi

E per i canali kids la programmazione è tutta speciale

Su discovery+ si festeggia con la finale di “Drag Race Italia”

– NOVE (canale 9) si avvicina al Natale con “I MIGLIORI FRATELLI DI CROZZA”, una raccolta del meglio dei live show di Maurizio Crozza, da venerdì 17 dicembre alle 21:25.

Sabato 25 dicembre alle 21:25, spazio per uno speciale dedicato a Freddie Mercury e ai Queen: “QUEEN – WE ARE THE CHAMPIONS”, un racconto appassionante dei momenti più memorabili e iconici della band.

Sempre nel solco della musica, giovedì 30 dicembre alle 21:25 appuntamento con “WHITNEY HOUSTON – STELLA SENZA CIELO”, uno speciale che ripercorre la vita e la carriera della cantante e giovedì 6 gennaio alle 21:25 “MICHAEL JACKSON – THE KING OF POP”, una serata interamente dedicata al Re del Pop con i documentari “Living with Michael Jackson” e “This is it”.

Giovedì 16 dicembre alle 21:25, voce a uno dei personaggi più discussi e controversi del momento, con il documentario dedicato alla “vedova nera” di Maurizio Gucci “LADY GUCCI: LA STORIA DI PATRIZIA REGGIANI”.

Per chi è alla ricerca di un regalo originale e stravagante, “LA MERCANTE DI BRERA” apre le porte dei suoi negozi di Milano, dove ogni giorno è una nuova avventura. Da domenica 19 dicembre alle 23:15.

Dodici ragazzi si misurano con la dura vita di campagna con l’obiettivo di mettersi alla prova nel nuovo docu-reality “WILD TEENS – CONTADINI IN ERBA” mercoledì 22 dicembre alle 21:25. Nella bucolica cornice di “Cascine Orsine” (Pavia) vivranno in un costante blackout social, lontani da casa, dalle comodità, dalle serate con gli amici, ma soprattutto dallo smartphone.

E per cominciare l’anno con la giusta dose di buonumore e ironia, arrivano gli spettacoli teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo: si parte con “ANPLAGGHED” domenica 2 e 9 gennaio alle 21:25, per poi proseguire con “AMMUTTA MUDDICA” e “THE BEST OF ALDO, GIOVANNI E GIACOMO”.

– Su REAL TIME (canale 31) le feste in compagnia di Bake off sono ormai un rito. Venerdì 17 dicembre alle 21:20 tutti pronti per il gran finale di “BAKE OFF ITALIA”. Chi sarà il vincitore della nona edizione? Si prosegue con “BAKE OFF ITALIA – DOLCI SOTTO UN TETTO”, da venerdì 7 gennaio alle 21:20, sempre in compagnia di Flavio Montrucchio, per una gara a colpi di ricette tra coppie di familiari.

L’anno nuovo comincia all’insegna dell’amore con il ritorno di “PRIMO APPUNTAMENTO” da martedì 4 gennaio alle 21:20 sotto la guida del re di cuori Flavio Montrucchio, pronto ad accogliere nuovi single alla ricerca dell’anima gemella.

Durante le feste non possono mancare le risate in famiglia di Katia Follesa, Angelo Pisani e la figlia Agata protagonisti della seconda stagione di “SOCIAL FAMILY”. Puntata speciale di lancio domenica 12 dicembre alle 21:20 e poi dal 13 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 18:20.

– Su FOOD NETWORK (canale 33) da sabato 11 dicembre alle 15:45 Giusi Battaglia ci porta alla scoperta dei suoi piatti di Natale con “IL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI GIUSINA IN CUCINA”.

Se si parla di Natale, non si può fare a meno del Panettone, dal Nord al Sud Italia. Ed è proprio al sud che è nato uno dei panettoni più famosi al mondo. Mercoledì 22 dicembre alle 22:00 appuntamento con la prima puntata della serie dedicata ai tesori della pasticceria siciliana: “ECCELLENZE DI SICILIA”. L’episodio racconta la storia della Famiglia Fiasconaro, celebre per la sua rivisitazione in chiave mediterranea del Panettone.

Tante idee per il menù delle feste con la maratona di “NATALE IN CUCINA CON FOOD NETWORK” e degli episodi natalizi delle serie più amate del canale, venerdì 24 dicembre.

E a inizio anno, da sabato 8 gennaio alle 14:45, arrivano le nuove puntate di “FATTO IN CASA PER VOI” con Benedetta Rossi.

– Su DMAX (canale 52) tornano “I SIGNORI DELLA NEVE” da domenica 19 dicembre alle 21:25. Scopriamo tutto il lavoro e la fatica dietro l’avvio della stagione sciistica di 3 famosi impianti della Val di Fassa. Un settore che quest’anno vuole prendersi la rivincita dopo il lungo stop dovuto alla pandemia.

Domenica 26 dicembre dalle 14:30 sarà la volta della nuova edizione dello stunt “IL CLUB DEI SELVAGGI”, una ricca programmazione a tema avventura in compagnia dei volti più amati del canale: dal protagonista di “Metal Detective”, Paolo “Gibba” Campanardi, fino ai boscaioli di “Undercut: l’oro di legno”.

Sabato 1 gennaio dalle 21:25 il canale propone una serata a tema alieni: “CAPODALIEN”, con uno speciale di due ore sugli avvistamenti più incredibili degli ultimi anni, e a seguire la serie evento “Contact”.

E per chi non si fida delle previsioni astrologiche per il nuovo anno, dal 9 gennaio alle 23:15 arriva “NOSTRADAMUS: NUOVE RIVELAZIONI” che tenta di decodificare le profezie di Nostradamus.

– Su MOTOR TREND (canale 59) è tempo di “XMAS TURBO WEEK”, l’edizione natalizia dello stunt ormai cult sul canale. Si parte subito in quarta sabato 25 dicembre alle 22:15 con lo speciale “MV 3200 C – UN MITO AMPLIFICATO” con Tomaso Trussardi, che racconta i progetti di ‘restomod’ realizzati sulla sua Maserati 3200 GT. A seguire, da domenica 26 dicembre alle 22:15, il “Doc” Christopher Lloyd ci accompagna in “Delorean: ritorno al futuro” con Josh Gates; da martedì 28 dicembre alle 22:15 il volto di “Fast & Furious” Michelle Rodriguez è protagonista di “Getaway Driver”. E non mancheranno molte altre sorprese.

A gennaio debutta il cantante Mario Biondi che in “ELECTROMOD CON MARIO BIONDI”, da lunedì 3 gennaio alle 22:15, gira l’Italia per scovare vetture vintage da riconvertire in modelli elettrici.

– Su GIALLO (canale 38) le storie crime più appassionanti continuano anche durante le feste. Lunedì 20 dicembre alle 21:10 arriva “UN FELICE NATALE IN STILE MURDOCH”, speciale natalizio della serie “I misteri di Murdoch”.

E il giorno della Befana, giovedì 6 gennaio alle 21:10, via alla nuova stagione dell’amata serie crime inglese “GRANTCHESTER”, con il reverendo Will Davenport e l’ispettore Geordie Keating.

– HGTV – Home & Garden TV (canale 56) si veste a festa venerdì 24 dicembre per una mattinata ricca di speciali tra cui “Luci di Natale US & Luci di Natale Europa”, “Alberi di Natale da favola” e “Natale alla Casa Bianca” per scoprire gli addobbi natalizi più incredibili ed estremi.

– Su DISCOVERY CHANNEL (Sky canale 405) le feste si trascorrono in compagnia dei minatori de “LA FEBBRE DELL’ORO” con due puntate speciali della stagione 12 in prima tv sabato 25 dicembre e 1 gennaio alle 21:55.

E in pieno clima invernale, lunedì 3 gennaio alle 21:00 arriva lo speciale “BIGFOOT: LA RICERCA CONTINUA” sulle tracce della creatura più spaventosa di sempre.

– Su K2 (canale 41 del digitale terrestre, su Sky al 626) per addobbare l’albero in compagnia di Alvin, lo stunt “BUON NATALE DAI CHIPMUNKS” dà il via ai festeggiamenti mercoledì 8 dicembre dalle 19:00. Mercoledì 22 dicembre alle 20:00 sarà la volta dello speciale natalizio di “A TUTTO REALITY LE ORIGINI”, mentre venerdì 24 dicembre dalle 16:00 appuntamento con l’irresistibile “FUNNY XMAS” che, oltre all’episodio natalizio della serie “I MIGHTY ONES”, propone un pomeriggio ricco di titoli a tema.

– Su FRISBEE (canale 44 del digitale terrestre, su Sky al 627) l’attesa di Babbo Natale si passa in compagnia dei Trolls con lo speciale in prima tv assoluta “TROLLS: BUONE FESTE IN ARMONIA”, giovedì 23 dicembre alle 20:30, e dei simpatici mostriciattoli di “SUPER MONSTERS – UN NATALE DA SALVARE”, giovedì 24 dicembre alle 10:15.

– Su discovery+, la piattaforma streaming di Discovery, si festeggia l’amore in tutte le sue forme con “NAKED ATTRACTION ITALIA: LO SPECIALE DI NATALE”, l’episodio a tema natalizio del rivoluzionario dating show condotto da Nina Palmieri. Disponibile da martedì 14 dicembre.

Per un look delle feste “pazzesco”, appuntamento con Federico Fashion Style e la nuova stagione de “IL SALONE DELLE MERAVIGLIE”. Tra le novità, l’apertura del salone di Napoli e il trasferimento della storica sede di Anzio. Disponibile da martedì 14 dicembre.

Il giorno della Vigilia arriva l’imperdibile finale di “DRAG RACE ITALIA”: solo una tra le drag queen protagoniste sarà la vincitrice della prima edizione italiana del talent creato da RuPaul. Chi si aggiundicherà il titolo di “Italia’s First Drag Superstar”? La puntata finale disponibile da venerdì 24 dicembre.

