Podcast “Fuoriclasse”: “They are the Champions”

L’anno formidabile dello sport italiano, e non solo, nel nuovo episodio del podcast “Fuoriclasse” del Salone del Libro

Dal 21 dicembre 2021 il quinto episodio dal titolo “They are the Champions”

disponibile su SalTo+ e sulle principali piattaforme di streaming gratuite

www.salonelibro.it – SalTo+

Il 2021 è stato un anno formidabile per lo sport italiano, tra medaglie e record in diverse discipline. Solo per ricordarne alcuni: i trionfi Azzurri agli Europei di calcio dopo cinquantatré anni; l’ascesa dei nostri tennisti con la prima finale di Wimbledon della storia; le Olimpiadi di Tokyo con il record di quaranta medaglie, tra cui i prestigiosi ori conquistati nell’atletica da Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi; il talento della pallavolista Paola Egonu e la grandezza dell’Italvolley nelle competizioni continentali femminile e maschile; il ciclista Filippo Ganna campione del mondo a cronometro; le coppe del mondo di Sofia Goggia e Marta Bassino; le vittorie in MotoGP di Pecco Bagnaia. A questi successi italiani, ma non solo, e a questa stagione di grande effervescenza nello sport nazionale, è dedicato il quinto episodio, dal titolo “They are the Champions”, del podcast “Fuoriclasse”, il progetto digitale del Salone Internazionale del Libro di Torino che racconta lo sport attraverso storie, libri, riferimenti cinematografici, cronaca e radiocronaca.

Il nuovo episodio, realizzato dai curatori Marco Pautasso e Federico Vergari, sarà disponibile dal 21 dicembre 2021 su SalTo+ e sulle principali piattaforme di streaming gratuite. Raccoglie le voci di diversi giornalisti italiani a cui è stato chiesto di condividere il momento sportivo, l’atleta o la squadra che più li ha emozionati, sbalorditi, affascinati in questo formidabile 2021.

Dopo l’omaggio agli Europei di calcio, dopo il racconto dedicato alle Medaglie d’oro femminili, dopo il giro in bici con i campioni del ciclismo Alfredo Binda e Gianni Bugno e dopo la panoramica sul mondo del tennis riunitosi a Torino per le Atp Finals, il nuovo “Fuoriclasse” è un caleidoscopio di testimonianze su tanti campioni e campionesse che hanno brillato nel 2021, con estratti dalle telecronache più significative.

Per rimanere aggiornati sui podcast successivi: www.salonelibro.it – SalTo+.

