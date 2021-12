La compagnia Un teatro da favola è lieta di presentare la sua pazza, interattiva, “immersiva” ed esilarante versione di una delle favole natalizie più amate… che farà impazzire tutta la famiglia

La meravigliosa favola del Grinch e del Natale: trama

Nel paese di Chissarà il Natale è per tutti una festa meravigliosa. Ma nel suo covo solitario il Grinch (Pietro Clementi), dispettoso mostro verde, in compagnia del suo dolcissimo cane Max (Francesco Mantuano) ha un piano per sabotare la festa più bella dell’anno a tutto il paese. È un personaggio verde dallo sguardo buffo e contrariato. Asociale e scontroso per natura, odia in particolare la festa del Natale, con tutto il suo rumore, il troppo cibo e le abbuffate conseguenti, le grida allegre dei bambini, le canzoncine ripetute e, non per ultimi, i doni. Vive in una grotta nei pressi della città, dove le persone, diversamente da lui, sono sempre cordiali e felici. Il Grinch odia così tanto il Natale, da organizzare per la notte della vigilia un modo per sabotarlo! Il piano è geniale e consiste nel travestirsi da Babbo Natale in persona, camuffare il cane Max da renna e entrare sotto mentite spoglie nelle case degli abitanti di Chissarà mentre dormono per far sparire tutto ciò che riguarda il Natale. Ma l’incontro con una dolce bambina gli cambierà (letteralmente) il cuore. Capirà che al di là delle frivolezze ed il consumismo, il Natale ha delle ragioni più profonde di esistere, come il calore dei familiari e la gioia di stare insieme a chi si vuole bene.

La meravigliosa favola del Grinch e del Natale: Un bellissimo messaggio per i bambini. In fondo tutti noi, per tutto l’anno siamo un po’ Grinch!

In una versione, nella migliore tradizione di Un Teatro da Favola, interattiva ed “immersiva” per gli spettatori. Saranno loro gli abitanti di Chissarà e saranno (appunto) “immersi” dentro la Favola

A grande richiesta è stata aggiunta la replica delle ore 17,30, oltre a quella inizialmente prevista delle ore 15,30.

Teatro Manzoni

