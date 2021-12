Il nuovo singolo del rapper JUICE WRLD con JUSTIN BIEBER, intitolato “Wandered to LA”, è’ disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali.

Il nuovo album postumo del rapper, Fighting Demons, uscirà in tutto il mondo in quello che sarebbe stato il giorno di compleanno di JUICE WRLD, venerdì 10 dicembre. Il disco è pre-ordinabile da ora.

All’annuncio del disco la madre Carmela Wallace e Grade A hanno condiviso quanto segue:

“Non c’era niente che Jarad ‘Juice WRLD’ Higgins amasse di più dell’offrire nuova musica ai suoi milioni di fan in tutto il mondo. Ha lasciato un catalogo di musica incredibilmente ricco che assicurerà ai suoi fan nuove canzoni da ascoltare per gli anni a venire. Jarad è sempre stato estremamente onesto riguardo alle sue lotte e attraverso il suo genio musicale ha articolato in modo vivido ciò che aveva nel cuore e nella mente attraverso la sua arte. Non si è mai arreso e i suoi amici e la sua famiglia non hanno mai rinunciato a offrirgli il loro supporto. Con l’annuncio del nuovo album Fighting Demons in uscita il 10 dicembre vogliamo incoraggiare tutti coloro che soffrono per le dipendenze e i problemi mentali a non mollare mai il combattimento. Continuiamo a dare aiuti e supporto gratuitamente tramite LiveFree999.org, il fondo creato in suo onore”. – Ms. Carmela Wallace and Grade A

Ad aprile 2020, la madre di Juice, Carmela Wallace ha costituito il fondo Live Free 999 con il supporto aggiuntivo della Grade A, di Interscope Records e di donazioni individuali.

Live Free 999 onora l’eredità di suo figlio, supportando i giovani nelle loro battaglie, con amore, gioia ed onestà emotiva.

