La Città metropolitana di Milano attiverà da gennaio tre nuove postazioni, attive 24 ore su 24, nel territorio del Comune di Colturano.

La consigliera delegata a Mobilità e Infrastrutture Beatrice Uguccioni assicura: “Nei prossimi cinque anni lavoreremo insieme per realizzare progetti innovativi per ridurre gli incidenti stradali in tutto il territorio di competenza” Tre nuove telecamere, attive da gennaio, per il controllo delle piazzole di sosta e la sicurezza ambientale lungo la Sp 159 “Sordio-Bettola”, nel territorio del Comune di Colturano.

Lo annuncia la Città Metropolitana di Milano, che, da tempo, si è attivata nella valutazione e nella realizzazione di interventi dedicati alla sicurezza e al controllo della rete stradale di propria competenza con il “Progetto Sicurezza Città metropolitana”.

Dallo scorso mese di giugno sono stati installati dispositivi per il monitoraggio delle piazzole di sosta, predisponendo una rete integrata di controllo delle principali arterie del territorio. Il Comune di Colturano ha chiesto ed ottenuto dalla Città metropolitana che da gennaio 2022 vengano installate tre nuove postazioni di monitoraggio sul proprio territorio, lungo la SP 159 “Sordio Bettola”: la prima (TLC1) sarà posizionata al km 3+175, la seconda (TLC2) al km 3+050; la terza (TLC3) al km 3+950.

Ogni postazione è dotata di videocamere in funzione 24 ore su 24, con un sistema di “analisi intelligente della scena” che si attiva in presenza di movimenti sospetti nell’area di sosta, registrando eventuali illeciti, quali l’abbandono di rifiuti, e allertando immediatamente gli organi competenti, i quali potranno disporre dei video degli abusi.

Le nuove telecamere sulla Sp 159 contribuiranno a rendere ancora più sicure le strade gestite dalla Città metropolitana di Milano, grazie ad un’ormai capillare presenza di dispositivi smart che dialogano e interagiscono con l’ecosistema Titan®, la piattaforma proprietaria di Safety21 certificata AGID (Agenzia per l’Italia digitale) in dotazione alla Polizia Locale, la quale riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione scientifica di analisi sul traffico.

https://www.cittametropolitana.mi.it

Altri articoli di trasporti su Dietro La Notizia