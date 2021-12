Comicità, divertimento, serenità e tanto buon umore, questa la ricetta vincente di Zelig che, con la voglia di cominciare bene il nuovo anno, la sera del 31 dicembre festeggia in teatro con gli artisti protagonisti anche in tv e che dal vivo sono ancora più esilaranti.

La spettacolo, nel pieno rispetto delle normative Covid, avrà inizio alle ore 22:30 (con il brindisi di rito allo scoccare della mezzanotte) e vedrà alternarsi sul palco: VINCENZO ALBANO, presenza fissa dell’ultima edizione di Zelig, il “social media manager” che affianca il conduttore e i comici con il suo humour travolgente, e conta tra i suoi cavalli di battaglia il personaggio di “Enzo Ratti” (l’impresario di spettacolo); e poi IPPOLITA BALDINI l’attrice di teatro, cinema e cabaret, anche lei nel cast del programma TV con la “showgirl disturbatrice”, che nella sua performance teatrale offre una gamma di personaggi e situazioni molto più ampia e sempre divertente.

E ancora CHIBO, che scrive e compone canzoni dal piglio ironico ispirandosi alle voci e ai luoghi della sua città, come facevano i cantastorie di una volta, e le scritte che adornano i muri di Milano vengono combinate a ritmo di musica e diventano testi su cui costruisce melodie, in un mix esilarante e decisamente efficace.

A completare la serata anche GIOVANNI D’ANGELLA, uno dei nomi storici sul palco di Zelig, formatosi all’Accademia del Comico, al Teatro Arsenale, è un artista che da oltre 10 anni porta in teatro la sua grande passione per il Cabaret e con i suoi monologhi noti anche in rete (suo figlio lo chiama papocchio) ci regala risate e riflessioni così come anche il suo divertente personaggio del “pigro”.

Non poteva mancare infine FAUSTO SOLIDORO anche lui protagonista di molte puntate di Zelig Tv nelle vesti di Marìo de Janeiro, artista sconclusionato che si presenta per un provino che difficilmente supera, ma che scatenando grande ilarità e divertimento, e con altri personaggi del suo repertorio ottiene il medesimo risultato.

A condurre la serata DAVIDE PANIATE che porterà sul palco la sua naturale simpatia e il bagaglio artistico accumulato in un’esperienza ormai decennale.

ZELIG

31 dicembre 2021

Viale Monza, 140, 20127 Milano MI

H 22:30 Inizio serata – Acquisto biglietti esclusivamente on-line e nei punti vendita TicketOne: www.ticketone.it

Info: https://www.areazelig.it/programmazione.php

