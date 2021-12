C34: serata-evento con il docufilm inedito «Noi siamo Cinema»

Giovedì 16 dicembre in prima serata su Cine34 il docufilm in prima visione assoluta

Lettera d’amore firmata dalla rete che 24 ore su 24 racconta il Paese, attraverso una delle sue arti più apprezzate e riconosciute: il Cinema

«Noi siamo Cinema» – in onda giovedì 16 dicembre, in prima serata, su Cine34 – è un appassionato omaggio al Cinema Italiano e a tutti gli artisti e artigiani che contribuiscono alla sua realizzazione. Una lettera d’amore alla Settima Arte, firmata dalla rete tematica diretta da Marco Costa.

La celebrazione prende il via alle ore 17.00 con Mediterraneo, cui segue La vita è bella alle 19.00. Dopo la messa in onda di «Noi siamo Cinema», la serata si conclude con la proiezione de La Grande Bellezza. Tre capolavori. Tre Oscar al Miglior Film Internazionale.

La carrellata emozionante di «Noi siamo Cinema», in poco più di 70 minuti ripercorre le sequenze-culto del cinema made in Italy, quelle che ne compongono il brillante percorso. Dal b/n di Blasetti e Pasolini, alla leggerezza di De Sica e Sordi. Dall’ironia di Monicelli e Risi, all’unicità dello Spaghetti Western. Dalla Commedia Sexy al Cinepanettone, all’impegno di Bellocchio e Bertolucci. Dal rivoluzionario Antonioni, all’onirico Sorrentino. Dalla contemporaneità di Salvatores e Zalone, alla visionarietà di Fellini.

Il docufilm si dipana attraverso un flusso di immagini e memorie, che si rincorrono velocemente: l’iniziale evocazione di Federico Fellini fatta da star internazionali – Scarlett Johansson, Leo DiCaprio, Penélope Cruz, George Clooney, Jane Fonda, Sharon Stone, Jim Carrey, John Turturro, Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Tom Hanks, Russell Crowe, Meryl Streep, Vincent Cassel, Pedro Almodóvar -, come le successive testimonianze e scene di tante pellicole eterne e bmovie, si intrecciano in una sorta di grande e suggestivo Amarcord.

Fino alla definitiva consacrazione: quella degli Oscar. L’Italia, infatti, è la nazione che ha vinto più premi per film non in lingua inglese. 14 è il totale delle statuette. 11 come Miglior film internazionale e 3 come Premi Speciali. 28, infine, le nomination.

