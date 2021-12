Il dj e producer Mattia Trani approda su Patreon

Mattia Trani, considerato uno dei giovani artisti più talentuosi del panorama musicale techno degli ultimi anni, sia a livello italiano sia europeo lancia oggi il suo profilo su Patreon, la piattaforma online in abbonamento che supporta il lavoro dei creativi di tutto il mondo.

Mattia Trani – attualmente resident dj del Cocoricò di Riccione, uno dei più importanti club della scena appena riaperto dopo tre lunghi anni di stop – offrirà una lunga serie di contenuti dedicati a Dj e Produttori di livello amatoriale o professionale con 5 diverse tipologie di sottoscrizione d’ispirazione StarWarsoniana: Padawan, Jedi, Grand Master, Supreme Leader e Emperor.

Inoltre i sostenitori, attraverso dei canali dedicati, potranno entrare in diretto contatto con Mattia e approfondire il dialogo e le tecniche ricevendo anche un’analisi e un feedback dei propri progressi. Non mancheranno workshop e masterclass, playlist, sessioni in live streaming e l’invio di merchandising in esclusiva per gli abbonati.

In occasione del lancio del suo profilo, Mattia Trani dichiara: “Ho deciso di inaugurare il mio profilo su Patreon con l’obiettivo di creare una delle migliori community techno su questa piattaforma. La musica è per me una grande ‘forza’ che unisce tutto e tutti. E questo è il luogo perfetto per condividere il mio lavoro, la mia vita e le mie esperienze nel settore con i miei abbonati.”

www.patreon.com

Per altre notizie relative al tema Eventi in web Dietro la Notizia