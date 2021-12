Il 16 dicembre riparte “Il Riff di Marco Mengoni”

Ospite della prima puntata Lilli Gruber

Al via la seconda stagione del podcast

Dopo la prima fortunata stagione, torna giovedì 16 dicembre Il Riff di Marco Mengoni.

Queste le parole con cui Marco Mengoni ha annunciato, tramite il trailer ufficiale (https://lnk.to/Riff_Trailer), il ritorno con i nuovi episodi: “Ho iniziato questo podcast chiedendomi quale fosse il riff nella vita delle persone, nella mia e in quella degli altri. Vi ho fatto ascoltare i loro, ma non vi ho mai svelato il mio. Allora eccomi qui. Il mio è l’emotività. Sono molto più emotivo di quanto pensassi di essere e riparto con questa consapevolezza, per cercare nuove persone che abbiano voglia di raccontarmi il loro riff.”.

Per questa prima puntata Mengoni ha scelto come sua ospite Lilli Gruber.

Partendo dal suo libro “La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità” (Rizzoli), il cantautore e la celebre giornalista affrontano il tema dell’emotività – il riff di Marco e caposaldo di questa nuova stagione – i concetti di responsabilità, verità, indipendenza nella vita personale e professionale, dell’importanza dell’informazione e di come è cambiato il modo di veicolarla e di accoglierla, sempre con uno sguardo alla carriera della Gruber, protagonista del racconto dell’attualità.

La nuova stagione de Il Riff di Marco Mengoni, disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming e podcast, arriva a pochi giorni di distanza dall’uscita di Materia (Terra), il nuovo album disponibile da venerdì 3 dicembre per Epic Records Italy / Sony Music Italy. Materia (Terra) è l’inizio di un nuovo progetto: Materia, un percorso in tre album che raccontano tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre mondi sonori differenti che rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso la narrazione di ciò che per lui è importante.

Marco Mengoni, dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, nell’estate 2022 sarà inoltre protagonista di due concerti eccezionali, i suoi primi live negli stadi. Un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per Mengoni fino ad ora inedita: MARCO NEGLI STADI, organizzato e prodotto da Live Nation, sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

I biglietti per le date di Milano e Roma sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni visita la pagina: livenation.it/marconeglistadi.

Radio Italia è la radio partner del tour.

