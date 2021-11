World Expansion alias Lomagistro-Partipilo-Giachino

Live a “Spazioporto”, domenica 21 novembre, alle 21:30

A Taranto, la prima data ufficiale di presentazione del nuovo disco intitolato World Expansion, realizzato dal trio World Expansion alias Lomagistro-Partipilo-Giachino

Spazioporto, spazio di co-working culturale di Taranto (Via Foca Niceforo, 28), sarà lo scenario del primo concerto di presentazione del nuovo album intitolato World Expansion, un disco del trio World Expansion alias Lomagistro-Partipilo-Giachino formato da Francesco Lomagistro (batteria), Gaetano Partipilo (sax alto ed elettronica) e Fabio Giachino (piano, synth ed elettronica), in programma domenica 21 novembre alle 21:30. Per assistere al concerto è previsto un biglietto d’ingresso di 5 euro e l’esibizione obbligatoria del green pass.

Pubblicato dall’etichetta Prima o Poi della nota e affermata cantante Petra Magoni, ospite nel brano Two O’ Clock and Everything is Ok, del quale è anche autrice del testo, la nuova fatica discografica di questo intraprendente trio, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 ottobre 2021, e anticipata dal singolo Free (con Marco Schnabl guest alla chitarra) in promozione radiofonica e su tutti i digital stores da venerdì 24 settembre 2021, è un progetto trasversale, un interessante crossover frutto di una ardimentosa miscellanea di svariati generi.

La tracklist del CD è costituita da otto brani originali frutto della fervida creatività compositiva dei tre musicisti, in cui stilemi quali il contemporary jazz e il progressive jazz entrano in simbiosi attraverso una fulgida summa stilistica volta a esplorare nuovi paesaggi sonori, pur senza mai discostarsi completamente dallo spirito e dalla matrice della tradizione jazzistica. Inoltre, un altro elemento caratterizzante è rappresentato da un raffinato uso dell’elettronica, che arricchisce ulteriormente il sound del disco.

