Oggi, mercoledì 24 novembre, dalle ore 17.20 su Retequattro

“Speciale Tg4 – Un Super Green Pass per l’Italia” per seguire la conferenza stampa del premier Mario Draghi

Tra gli ospiti: Matteo Bassetti e Francesco Vaia

Oggi, mercoledì 24 novembre, dalle ore 17.20 fino alle ore 20.00 circa, su Retequattro, andrà in onda “Speciale Tg4 – Un super green pass per l’Italia”, condotto da Stefania Cavallaro, per seguire la conferenza stampa del Premier Mario Draghi alla quale interverranno i ministri della Salute Roberto Speranza e per gli Affari regionali Mariastella Gelmini.

Nel corso dello speciale, analisi e commenti sulle nuove misure che verranno adottate per contrastare la quarta ondata di Covid, con il Professor Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, il Professor Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma e Paolo Guzzanti.

Dalle ore 18.55 appuntamento con l’edizione quotidiana del Tg4 alla quale parteciperanno il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, Paolo Scaroni, banchiere e Presidente del Milan, e il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

