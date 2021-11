Una sfida poetica e visionaria collettiva, con la direzione artistica di Camilla Barbarito, che germoglia in due diversi quartieri milanesi (San Siro-Selinunte e Via Padova-Adriano) – da est a ovest – con l’intenzione di “attizzare” piccoli ma significativi incendi di musica, parole, gesti, intesi come nuovi propositi e desideri individuali e comunitari, per ritrovare un momento di respiro comune dopo tempi faticosi e nefasti.

È in questo contesto che nasce il progetto S’i’ fosse foco, ideato e realizzato dall’Associazione Sciami Cromatici, con il sostegno di Comune di Milano e con il Patrocinio del Consiglio della Regione Lombardia, inserito nel programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo.

Si parte domenica 12 dicembre a Mare Culturale Urbano per poi proseguire nel weekend successivo in zona Via Padova – Adriano

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito

Posti limitati, prenotazione consigliata:

sciamicromatici@gmail.com

www.lacittaintorno.it

Altri articoli eventi su Dietro La Notizia