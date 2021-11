Dopo il suo ultimo singolo “Flora”, che ha ricevuto grande consenso tra il pubblico e la critica, Assurditè torna oggi con il nuovo singolo “Pubblicità” (under exclusive license to Believe Artist Services), prodotto da Bravo, Bravissimo e disponibile in streaming e in digitale al seguente link: https://bfan.link/pubblicita

Elegante e romantica cantautrice, spazia tra ballad e beat urban con un tocco di jazz, accompagnati da una voce seducente ed esperta. Assurditè è autrice di musica e testi delle sue canzoni, che navigano nel mare dell’Indie Pop influenzato dalle onde dell’R&B.

“’Pubblicità’ è la mia presentazione – racconta Assurditè – Un brano in cui mi descrivo mettendomi a nudo, parlo di quello che mi piace, di come sono fatta, di tutto il tempo passato a pensare sprecando occasioni. È un invito a lasciarsi andare, non perdere tempo and skip ads. È stato scritto a marzo 2020, in piena quarantena e successivamente prodotto nella cameretta di Bravo, Bravissimo. In sottofondo durante tutta la canzone c’è la registrazione della mia asciugatrice”.

