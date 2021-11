Sono terminati i lavori di installazione del sistema di controllo semaforico che Città Metropolitana di Milano ha installato sulla S.P. 15 bis Paullese nel comune di Segrate, nell’ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, piano pluriennale sviluppato da Safety21 e Municipia.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 12 di lunedì 22 novembre 2021 sarà attivo questo nuovo dispositivo per il controllo dei passaggi con il semaforo rosso localizzato sulla S.P. 15 bis Paullese intersezione con gli accessi all’aeroporto di Linate e via Enzo Jannacci in direzione Novegro e in direzione Milano.

Si tratta di strumenti IoT dotati di tecnologia intelligente a basso impatto ambientale, in grado di individuare ogni passaggio con il semaforo rosso, di acquisire le immagini dalle telecamere presenti e di accertare e documentare attraverso riprese video le infrazioni in tempo reale, nel rispetto della privacy dei cittadini.

La pianificazione di tutte le installazioni dedicate alla sicurezza stradale contribuisce a rendere ancora più sicure le strade gestite da Città Metropolitana, grazie ad un’ormai capillare presenza di dispositivi smart che dialogano e interagiscono con l’ecosistema Titan®, la piattaforma in dotazione alla Polizia Locale che riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione scientifica di analisi sul traffico.

Tutte le iniziative del Progetto Sicurezza Città Metropolitana sono supportate da una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare gli utenti della strada verso un comportamento più responsabile e corretto nei confronti del territorio e dell’ambiente.

Le attività realizzate dal Progetto Sicurezza Milano Metropolitana sono consultabili sul sito: www.progettosicurezzamilanometropolitana.it

