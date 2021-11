Serie A1 Femminile: nel fine settimana in campo per l’ottava giornata. Monza-Casalmaggiore è l’anticipo del sabato sera su Rai Sport. Chieri-Cuneo, live domenica su Sky Sport Arena

Nell’anticipo del sabato sera in diretta su Rai Sport (ore 20:30) all’Arena di Monza, il Vero Volley terza forza del campionato con 14 punti attende la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, dal rendimento altalenantante e dal potenziale ancora da esprimere. Dieci sono i precedenti, tutti in Serie A1, con 8 vittorie di Monza e 2 di Casalmaggiore. L’allenatore Marco Gaspari del Vero Volley Monza carica l’ambiente: “C’è voglia e dovere di dare continuità al buon momento. Sapevamo che con la partita di Roma sarebbe iniziato un nuovo percorso, incentrato anche sul consolidamento dell’efficacia dei vari reparti. Nell’ultimo match siamo stati molto bravi al servizio, cosa che dovremo confermare con Casalmaggiore. Le casalasche sono reduci da una buona gara nell’anticipo di sabato e sappiamo che ogni sfida è da giocare al massimo. Miglioramenti? Stiamo facendo un bel lavoro nella gestione dell’errore, senza dimenticare che il nostro cammino deve essere sempre orientato alla crescita. Se sarà faticoso giocare ogni tre giorni? La Champions League è stato un sogno che abbiamo fatto diventare realtà. Ora ce lo godiamo, consci che lungo la stagione ci saranno delle turnazioni. Del resto, con il roster di qualità che la società mi ha messo a disposizione anche per me diventa più facile cambiare in alcuni reparti. Tutte le ragazze, quando sono state chiamate in causa, hanno risposto sempre in maniera positiva. Obiettivi? Pensare una gara alla volta. Testa a Casalmaggiore, quindi, poi penseremo al Vakifbank”. Per le casalasche microfoni alla schiacciatrice Linda Mangani: “Contro Monza ci aspetta una gara difficile, loro hanno un roster forte con ragazze fisicate e ultimamente hanno acquisito un ottimo livello di gioco. Noi veniamo da una vittoria netta contro Vallefoglia che ci ha consentito di lavorare con determinazione in palestra e che ci ha dato punti importanti per la classifica. Sabato dovremo tirare fuori il meglio di noi in tutti i fondamentali, sapendo che sarà una vera battaglia e non sarà facile portare a casa il risultato senza lottare”.

C’è grande attesa per il derby piemontese tra Reale Mutua Fenera Chieri – Bosca San Bernardo Cuneo, in programma domenica alle 19:30 con diretta su Sky Sport Arena. Sono 11 i precedenti, con 6 vittorie per Cuneo e 5 per Chieri. Helena Cazaute fa il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri: “Sono felice e non vedo l’ora di incontrare la mia amica Lucille domenica. Ci aspettiamo una partita molto intensa. Cuneo ha avuto un inizio di stagione complicato, ma dopo una bella partita contro Conegliano dobbiamo diffidare. È una squadra completa, che difende molto. Dovremo essere pazienti e rimanere molto concentrate, e mettere in campo una grande energia. A Chieri mi sento molto bene, è esattamente quello che stavo cercando. Una società e un club ambiziosi, uno staff tecnico competente, dei tifosi incredibili e giocatori altamente motivati a raggiungere gli obiettivi. Per adesso mi piace tutto. Vivo il mio sogno e mi godo ogni momento, sia in allenamento sia in campo. Spero che alla fine dell’anno il bilancio sarà positivo e riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Per la Bosca San Bernardo Cuneo racconta le sue sensazioni la schiacciatrice Sofya Kuznetsova: “Giocare di fronte a così tanti tifosi contro Conegliano è stato fantastico e ci ha aiutato parecchio: se abbiamo portato a casa un punto è anche merito loro. Nella partita di domenica scorsa abbiamo dimostrato di saper lottare e di poter strappare punti anche alle big. Credo che se nel derby con Chieri e nelle gare successive scenderemo in campo con lo stesso atteggiamento e con la fiducia che la prestazione con Conegliano ci ha dato potremo toglierci molte soddisfazioni. Un bilancio dei miei primi tre mesi in Italia? Cuneo mi piace tantissimo: quando vado al palazzetto ammiro sempre le montagne sullo sfondo. I nostri tifosi sono semplicemente fantastici: ci sostengono sempre con le parole e con i fatti, come ad esempio il regalo di una foto ricordo fatta insieme o qualcosa di buono da condividere al termine dell’allenamento. Si sente che ci tengono davvero e faremo del nostro meglio per non deluderli”.

Rai sport

