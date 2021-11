Tra sabato 20 e domenica 21 novembre, sei incontri in onda su Sky e in streaming su NOW. Nell’autunno mondiale del rugby in campo anche gli Azzurri; domani ITALIA-URUGUAY

Live da Parma alle ore 14 su Sky Sport Arena, con pre partita dalle 13.30 e post al termine dell’incontro, insieme a Diego Dominguez (anche in chiaro su TV8)

Inoltre: Finale NPC: WAIKATO-TASMAN Sabato, ore 7, diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Si chiude anche su Sky l’autunno mondale del rugby, con il confronto tra le migliori squadre europee e quelle dell’emisfero sud, compresa la Nazionale Italiana.

Dopo le sconfitte con gli “All Blacks” della Nuova Zelanda e i “Pumas” dell’Argentina, l’Italia torna in campo domani, stavolta allo stadio Lanfranchi di Parma, dove affronterà l’’Uruguay, nell’ultimo test-match di questo grande autunno della palla ovale. Tre in tutto i precedenti fra le due nazionali, con gli Azzurri, 14esimi nel ranking mondiale, sempre vittoriosi sui sudamericani, 17esimi, e alla ricerca di una vittoria che manca ormai da due anni. L’incontro inizierà alle ore 14 e potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8, con la telecronaca di Francesco Pierantozzi e il commento di Andrea De Rossi. Per entrare meglio nell’atmosfera e nell’immediata vigilia della sfida, appuntamento alle 13,30 con il pre partita, condotto da Parma da Davide Camicioli, in compagnia di una leggenda del rugby mondiale come Diego Dominguez, e protagonisti anche del dopo partita, con le analisi e le interviste ai protagonisti.

Quello che sta per iniziare sarà un altro grande weekend di rugby perché, compreso Italia-Uruguay, saranno in tutto sette gli incontri in onda su Sky e in streaming su NOW. Sei match verranno trasmessi in diretta, compresa la finale di NPC di domani, uno in differita, quello di sabato tra Scozia e Giappone, che verrà proposto domenica.

Da non perdere anche il nuovo impegno della Nuova Zelanda, reduce dalla sconfitta di Dublino in casa dell’Irlanda. Gli ”All Blacks” chiuderanno i loro test-match europei affrontando a Parigi la Francia. Sfida in diretta alle ore 21 su Sky Sport Arena.

Oltre ai test-match autunnali di rugby, su Sky e in streaming su NOW anche le edizioni 2022 del Sei Nazioni Maschile, del Sei Nazioni Femminile, del Sei Nazioni U20 e le due manifestazioni più importanti per club d’Europa, l’Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup.

Inoltre, domani Sky proporrà anche la finale di NPC, il campionato delle province neozelandesi, che vedrà Waikato, che non alza il trofeo da ben 15 anni, contendere il titolo agli attuali campioni in carica dei Tasman. Diretta alle ore 7 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Federazione Italiana Rugby

