La Champions League torna in campo su Mediaset

Martedì 23 novembre

• alle 21.00 in chiaro su canale 5 “Chelsea-Juventus”

• alle 21.00 in diretta streaming su Mediaset Infinity “Young Boys-Atalanta”

Mercoledì 24 novembre alle ore 18.45

• in diretta streaming su Mediaset Infinity “Inter-Shakhtar Donetsk”

Quattordici match della quinta giornata in diretta streaming su Mediaset Infinity

con in più l’opzione “Diretta Champions”

Martedì 23 novembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la quinta giornata di Champions League “Chelsea-Juventus”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it.

Dallo Stamford Bridge di Londra va in scena la sfida per conquistare il primo posto nel girone, tra i campioni in carica del Chelsea secondi con 9 punti e i bianconeri di Massimiliano Allegri che comandano il gruppo con 12 punti. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri.

A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della quinta giornata di Champions.

Per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions, quattordici gare della quinta giornata (23 e 24 novembre) saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, tra cui spiccano “Young Boys-Atalanta” martedì 23 alle ore 21.00 e “Inter-Shakhtar Donetsk” mercoledì 24 alle ore 18.45. E grazie all’opzione “Diretta Champions” è possibile gustarsi tutti i goal in tempo reale. Mercoledì 24 novembre, su Mediaset Infinity il prepartita sarà condotto da Benedetta Radaelli, con Mino Taveri, Riccardo Ferri e Stefano Sorrentino.

A seguire, nel post-partita Champions su Mediaset Infinity ampia sintesi di “Atletico Madrid-Milan” con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con Riccardo Ferri, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Martedì 23 novembre

• Chelsea-Juventus, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su sportmediaset.it

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

• Young Boys-Atalanta, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Massimo Callegari e Giancarlo Camolese

• Villarreal-Manchester United, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Simone Malagutti

• Dinamo Kiev-Bayern Monaco, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Federico Mastria

• Barcellona-Benfica, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Roberto Ciarapica

• Lille-Salisburgo, in diretta in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

• Siviglia-Wolfsburg, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Michele Corti

• Malmoe-Zenit, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Matteo Gandini

• Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

Mercoledì 24 novembre

• Inter- Shakhtar Donetsk, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

• Besiktas-Ajax, in diretta alle ore 18.45, su Mediaset Infinity

telecronaca: Michele Corti

• Sheriff Tiraspol-Real Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Federico Mastria

• Manchester City-Paris Saint Germain, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Riccardo Trevisani

• Bruges-Lipsia, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Alessandro Litteri

• Liverpool-Porto, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Roberto Ciarapica

• Sporting Lisbona-Borussia Dortmund, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

• Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia

Per altre notizie relative al tema Sport Dietro la Notizia