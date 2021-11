Fuori il videoclip di “Analisti ne abbiamo?.” il nuovo singolo di Ianez.

L’artista aprirà il concerto di Canarie a Largo Venue il 25 Novembre

“Analisti ne abbiamo?” è il nuovo singolo di Ianez uscito il 22 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Un brano pungente, attualissima riflessione sui fenomeni del web che diffondono fake news a macchia d’olio alimentando (o cavalcando?) il malcontento generale.

É finalmente fuori anche il videoclip realizzato da Antonella Giuliano, che accompagna il brano. L’abitacolo di un’auto diventa un contenitore di passeggeri fastidiosi e agitati che, protetti da un inscatolamento su ruote, commentano ciò che s’intuisce vedano al di là dei vetri. Il conducente è lo stesso Ianez, che viene coinvolto dai passeggeri ritrovandosi al centro di selfie e in accese discussioni tra passeggeri.

“Una metafora per descrivere l’approccio scriteriato al social, la rabbia degli annoiati, l’egocentrismo che alimenta giudizi superficiali per un protagonismo da cinque minuti.” – Racconta l’artista – “In un mbiente in cui le fake news trovano terreno fertile e diventano alimento per dita pronte alla diffusione.”

https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Ianez-2351509335125229/

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia