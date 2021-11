Joe Balluzzo: il nuovo inedito “Nonostante Tutto”

Il cantautore romano autore di Oggi è un altro giorno e di 1000 Km a Nord sarà di scena al Terni Film Festival – Domenica 7 novembre, dalle ore 18.30 – con il nuovo inedito “NONOSTANTE TUTTO” (etichetta Ultratempo, ediz. Warner Chappell Music Italy).

Il brano, dal 5 novembre disponibile su tutte le piattaforme digitali, è la sigla ufficiale della XXVIl edizione del Terni Film Festival, festival cinematografico internazionale che si svolge a Terni dal 6 al 14 novembre. (www.istess.it – www.ternifilmfestival.com)

Joe Balluzzo: nonostante tutto

Nonostante tutto racconta in maniera sensibile e autentica le dinamiche dell’animo umano, spesso in conflitto tra passato e futuro, tra fallimenti e successi. Soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti mondiali, quel complicato equilibrio tra quello che ci succede e la possibilità di riscattarsi, di ripartire, che Joe esprime e risolve con quell’energia e spirito positivo che lo caratterizza.

«Nonostante Tutto nasce un po’ dall’esigenza di tirare una somma, dei successi e dei fallimenti, di guardarmi allo specchio e riconoscere chi sono oggi. In questo mondo, in cui viviamo alla disperata ricerca della perfezione, sbandierando costantemente una felicità fittizia, a discapito di quello che veramente proviamo, ho sentito l’esigenza di lanciare un messaggio: “il dolore è il passaporto universale verso la felicità”. Credo che l’essere umano sia la somma perfetta di tutti i momenti che ha vissuto, belli e meno belli, e non si deve nascondere se qualcosa non va come dovrebbe. – spiega Joe – Nonostante Tutto sono io, sei tu, siamo tutti noi. Nonostante Tutto significa che siamo ancora qui, che tutto quello che abbiamo vissuto finora non è riuscito a spezzarci, ci ha solo dato forma, una forma che è la versione più vera di noi.»

La suggestiva copertina è realizzata, così come le immagini, da Samantha Gismondi.

La canzone sarà contenuta nel nuovo album che Joe Balluzzo sta completando proprio in questo periodo, così come i brani: Oggi è un altro giorno, Stella Cadente, Scusami ma sono felice, e l’ultimo singolo 1000 Km a Nord.

Joe Balluzzo si esibirà live a Terni, nell’ambito del Terni Film Festival – Popoli e Religioni, accompagnato dal tastierista della sua band Bruno Ferri.

Autore, compositore e performer Joe Balluzzo sta conquistando un’audience sempre più ampia che apprezza la sua vocalità e si è fatta contagiare dalla sua energia coinvolgente durante il viaggio di 1000 km a Nord. La serie di concerti, iniziata la scorsa estate, proseguirà possibilmente nei prossimi mesi con un repertorio inedito ed una scaletta di brani soul, musica con cui Joe è cresciuto e con la quale farà divertire il pubblico.

Joe Balluzzo: biografia

Nato a Roma Giuseppe Balluzzo – questo il suo nome all’anagrafe – svolge l’attività di interprete, ma sin da bambino ha studiato musica, canto e danza, intrattenendo e conquistando piccole e grandi folle. La sua prima volta su un palco è stata, a soli tre anni, l’esibizione ad un concorso musicale (con una cover di Laura Pausini). Da lì in poi ha partecipato e vinto il Cantagiro, si è esibito a Roxy Bar ed altri eventi, fino al più recente Proscenium Festival della canzone d’autore dove si è esibito con un’orchestra di 35 elementi.

L’artista qualche anno fa ha pubblicato, con l’etichetta indipendente Ultratempo, il suo primo disco Tra i miei colori. Di recente ha pubblicato il singolo Stella Cadente, una sorta di omaggio a Il Piccolo Principe (2019). Nel 2020 è uscita la versione spagnola del singolo Oggi è un altro giorno – Hoy es otro dia – ed un remix realizzato dalla Dj spagnola Blondex, seguito in autunno da Scusami ma sono felice. Quest’estate ha pubblicato il singolo 1000 Km a nord.

Il 5 novembre esce il nuovo inedito Nonostante Tutto sigla ufficiale della 17^ edizione del Terni Film Festival.

