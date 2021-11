Il rapper di Napoli, Eris Gacha, ha pubblicato il nuovo singolo “Je t’aime” in collaborazione con Peppe Soks. Il brano sarà contenuto nel nuovo album “Emiro”, in uscita su tutte le piattaforme digitali venerdì 12 novembre (pre-ordina il disco qui: https://virl.lnk.to/emiropresave)

“L’emiro è un principe arabo, dotato di una forte personalità che gli permette di avere tutto quello che desidera. Ho scelto questo titolo per il disco, proprio perché da bambino sono sempre stato affascinato dalla cultura araba, e anche in passato sono stato in giro per vari paesi in cui veniva praticata questa cultura” – racconta l’artista.

“Questa cultura è molto simile alla cultura che abbiamo noi del sud Italia, perché c’è dio prima di tutto, e alla base di qualsiasi cosa c’è l’amore che dà vita e allo stesso tempo uccide. Questa cultura è molto affascinante ma purtroppo da decenni e’ sopraffatta da violenze, che allo stesso tempo usano l’amore e la religione per giustificare le stesse violenze, ma non possiamo fare di tutta l’erba un fascio Mi rivedo molto nell’emiro proprio per la sua personalità, perché fin da bambino mi sono sempre posto obiettivi più grandi di me, che dal niente mi hanno fatto diventare quello che sono oggi.

Il mio punto di forza, è stato quello di vedere i problemi come un opportunità, con un unico obiettivo: farmi con le miei mani.In questo disco, troverete ogni lato di me, conoscerete Gennaro a 360 gradi”.

Eris Gacha è la nuova rivelazione della trap, fiero delle sue origini napoletane la cui scena urban si sta facendo sentire in tutt’Italia.

