A ottant’anni dalla morte della scrittrice, torna a Monza “Il faro in una stanza”, il festival letterario dedicato a Virginia Woolf organizzato dalla libreria monzese Virginia e Co in collaborazione con l’Italian Virginia Woolf Society e giunto ora alla sua sesta edizione.

Il festival, che potrà essere seguito anche in streaming previa prenotazione, si aprirà venerdì 26 novembre alle ore 19 proprio presso la libreria monzese Virginia e Co di via Carlo Rota 11.La serata sarà dedicata a Lea Vergine e Laura Lepetit, recentemente scomparse, e vedrà gli interventi di Liliana Rampello, Francesca Alfano Miglietti, Anna Maria Gandini, Fiorella Cagnoni ed Elisa Bolchi.

Sabato 27 novembre presso Poesia Presente Lab di via Donatello 12 ci dedicheremo invece alle passioni letterarie di Virginia Woolf, tra Thomas Hardy,Montaigne, i classici russi, George Eliot, Herny James. Interverranno Leonetta Bentivoglio, Raffaella Musicò, Paolo Bugliani, Giuseppe Girimonti Greco, Martina Ciceri, Sara Sullam, Caroline Patey, Cinzia Scarpino.

Sempre presso Poesia Presente Lab si svolgerà domenica 28 novembre la giornata conclusiva del festival che approfondirà il rapporto di Virginia Woolf con la poesia e con la pittura grazie agli interventi di Sara de Simone, Liliana Rampello e Nadia Fusini, Presidente dell’Italian Virginia Woolf Society.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Ingresso mezza giornata: 8€ (scontato*: 6€)

Tessera giornata di sabato: 14€ (scontato*: 11€)

Tessera due giorni: 18€ (scontato*: 14€)

Per accedere ai locali è necessario esibire il Green Pass e rispettare tutte le normative vigenti anti-contagio (mascherina, distanziamento, igienizzazione mani).

I biglietti possono essere acquistati in libreria o tramite la piattaforma Eventbrite.

Si potranno acquistare i biglietti sia per partecipare in presenza sia per accedere allo streaming (che avverrà tramite Zoom)

*Su esibizione di tesserino studenti, tessera Amici della libreria, tessera Italian Virginia Woolf Society

PER INFO E PRENOTAZIONI Libreria Virginia e Co.

via Carlo Rota, 11, Monza

raffaella.musico@gmail.com tel. 039 2276483

facebook: Il faro in una stanza

http://www.libreria.monza.it

