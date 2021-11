Un Complesso all’avanguardia dal punto di vista dell’assistenza e delle tecnologie, dotato di ogni comfort alberghiero e assolutamente integrato, nei servizi, con il territorio limbiatese. 240 i posti letto, oltre al Centro Diurno e a 20 posti per anziani autosufficienti nella “Residenza Limbiate Senior”. Le Residenze per Anziani sono inserite all’interno di un contesto socio -sanitario in cui è presente anche un centro per il disagio giovanile gestito da Recovery for Life con residenze e un centro diurno. I primi ingressi sono attesi a partire dall’ 8 novembre e sono già molte le famiglie del territorio che hanno presentato la domanda di ricovero.

Attanasio, Limbiate e Residenza Limbiate Senior: sono questi i nomi delle nuove Residenze Sanitarie e Assistenziali per anziani che saranno inaugurate domenica 7 novembre alle ore 15, dal Sindaco di Limbiate, dottor Antonio Romeo, insieme agli AD di Gruppo Gheron, Massimo e Sergio Bariani, al Direttore di Struttura Michela Cossu e al Parroco della Chiesa del Sacro Cuore Don Gianluca Romanò. Alla cerimonia parteciperanno anche i genitori e la moglie di Luca Attanasio, l’Ambasciatore italiano scomparso in Congo lo scorso febbraio, che a Limbiate era cresciuto e alla cui memoria è dedicata una delle due RSA.

L’inaugurazione si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti anti Covid ma non per questo sarà meno coinvolgente: dopo l’apertura in musica della Banda Associazione Musicale “Corinna Bruni” di Limbiate e i saluti di benvenuto con il taglio solenne del nastro e la benedizione delle residenze da parte di Don Gianluca, l’evento proseguirà con la visita delle nuove residenze, per toccarne con mano la qualità. Accompagnati da una piacevole musica di sottofondo, gli invitati potranno poi accomodarsi nella grande e moderna hall della RSA Attanasio, dove una galleria fotografica racconta e ricorda la storia e l’operato dell’Ambasciatore limbiatese. Per motivi di sicurezza, ll’evento di svolgerà in forma privata e la partecipazione dei cittadini sarà consentita a un numero limitato di persone: per accedere, fino ad esaurimento posti, basta prenotarsi sul sito www.gruppogheron.it e presentarsi muniti del proprio green pass.

Un complesso all’avanguardia dotato di ogni comfort e servizio

Le nuove RSA si trovano nell’area compresa tra via Trieste e via Gargano, di fronte a un ampio e verde parco, in una zona facilmente raggiungibile sia con in mezzi che con l’auto. L’edificio principale, di 4 piani, è suddiviso in due RSA – Attanasio e Limbiate – per un totale di 240 posti letto. Tutte le camere hanno bagno dedicato, letti elettrici ergonomici, supporti elettrici di movimentazione e domotica. Il complesso è completamente cablato in Wi-Fi con la gestione informatizzata sanitaria integrata. Al primo piano di ogni residenza sono presenti i due Nuclei Protetti dedicati agli Ospiti con fragilità cognitiva (Alzheimer), tanto in fase iniziale che avanzata, ciascuno con un giardino pensile a loro esclusivamente dedicato. Le RSA sono dotate anche di un giardino esterno attrezzato e di un ampio parcheggio pubblico esterno per famiglie e visitatori., Completano l’offerta un Centro Diurno Integrato per il supporto quotidiano degli anziani del territorio, un servizio di RSA Aperta e un Servizio Domiciliare, di futura attivazione. Le RSA si inseriscono in un complesso dedicato a servizi socio-sanitari nei quali è inserita un’altra palazzina, completamente indipendente, che ospiterà al piano terra e ai primi due piani strutture residenziali e un centro diurno di Recovery for Life, società che si occupa di creare percorsi riabilitativi per adolescenti e giovani adulti affetti da disagio psicologico e relazionale. L’ultimo piano sarà dedicato, invece, alla Residenza Limbiate Senior: 20 posti letto riservati a persone anziane ma ancora autosufficienti che necessitano di compagnia e di un’assistenza di base, ma desiderano mantenere la propria autonomia. Ingresso riservato da Via Gargano.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo complesso che unisce a un’assistenza socio-sanitaria altamente professionale, un comfort alberghiero di altissimo livello e molteplici servizi diversi per rispondere in modo puntuale, efficace e specializzato alle differenti esigenze delle persone fragili: siano esse anziani, adolescenti o adulti bisognosi di una riabilitazione fisica. La proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale e le Associazioni locali ha reso possibile il realizzarsi di questa realtà che è un vero modello di servizio assistenziale e sociale sul territorio”. spiegano Sergio e Massimo Bariani Gruppo Gheron.

La progettazione è stata affidata allo Studio Montagner e Associati di Cesano Maderno, mentre la realizzazione dell’opera è stata affidata all’Impresa di costruzioni CARRON di Treviso.

Per ulteriori informazioni sulle nuove Residenze Assistite di Limbiate e per conoscere le modalità di ingresso per futuri ricoveri in struttura/iscrizione al Centro Diurno contattare: Tel. 02/40709688 oppure Email: rsalimbiate@gruppogheron.it

