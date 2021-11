Formula 1: le Qualifiche

Il Messico non delude le aspettative grazie ad uno straordinario spettacolo e ad un fiume di colore sulle tribune.

Le Q1 iniziano col botto: Stroll sbatte a muro e distrugge la sua monoposto.

Volano come sempre Red Bull e Mercedes, ma la pista continua a migliorare e Leclerc, micidiale nel pirimo settore, ne approfitta per mettere la sua Ferrari in seconda posizione a soli 21 millesimi da Bottas.

Nel Q2 si accende la lotta tra Verstappen ed Hamilton e con un lampo improvviso Lrewis si aggiudica questo round.

Tra i due litiganti il terzo gode nel Q3.

Bottas, con un super tempo ottiene la pole position proprio davanti al suo compagno di squadra e all’Olandese Volante.

In gara ci sarà davvero da divertirsi.

Formula 1 : la Classifica delle Qualifiche

1 Valtteri Bottas Mercedes

2 Lewis Hamilton Mercedes

3 Max Verstappen Red Bull

4 Sergio Perez Red Bull

5 Pierre Gasly AlphaTauri

6 Carlos Sainz Ferrari

7 Daniel Ricciardo McLaren

8 Charles Leclerc Ferrari

9 Sebastian Vettel Aston Martin

10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing

11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing

12 Fernando Alonso Alpine

13 Nicholas Latifi Williams

14 Mick Schumacher Haas

15 George Russell Williams (penalizzato di 5 posizioni)

16 Nikita Mazepin Haas

17 Yuki Tsunoda AlphaTauri (penalizzato di 20 posizioni)

18 Lando Norris McLaren (penalizzato di 20 posizioni)

19 Esteban Ocon Alpine (penalizzato di 20 posizioni)

20 Lance Stroll Aston Martin (penalizzato di 20 posizioni)

Formula 1: C’era una volta in Messico

Partenza strepitosa di Verstappen che sfrutta tutta la scia della Mercedes di Bottas e con il boato del pubblico si prende la leadership della gara.

Il Finlandese, toccato da Ricciardo, finisce in testacoda e compromette la sua gara, mentre Leclerc si ritrova in quinta posizione.

Super Max si mette a dettare il passo e prova ad allungare sugli avversari.

Hamilton deve iniziare a guardarsi le spalle da uno scatenanto Perez che lo sta marcando a uomo.

Il divario tra Red Bull e Mercedes appare inesorabile in questo GP.

Buona e solida prestazione della Ferrari; il Cavallino conferma i miglioramenti delle ultime gare e tiene dietro la diretta avversaria McLaren.

Lewis effettua il pit stop e ingrana la marcia Hammer per cercare di mantenere vivo lo scontro, ma Verstappen reagisce subito e non gli lascia scampo.

Perez ha il suo momento di gloria in testa alla corsa, prima di doversi fermare per il cambio gomme.

SuperMax continua la sua corsa inarrestabile fino alla bandiera a scacchi e aggiunge punti pesanti per la conquista del mondiale.

Formula 1: il Podio

1 Verstappen

2 Hamilton

3 Perez

