Gabo Enne, “Bum Bum Baby” il nuovo singolo

Venerdì 26 ottobre esce nei digital store per MTmusic “Bum Bum Baby”, il nuovo singolo pop rock di Gabo Enne, dal travolgente e passionale ritornello.

Il video ufficiale è uscito in anteprima su ImusicFun il 24 novembre. Dal 1mo dicembre anche in radio

Bum Bum Baby è seduzione. Un gioco tra due amanti.

In amore chi è la preda e chi il predatore? La canzone sembra non avere dubbi e ci consegna la risposta.

Vince la femminilità con gesti semplici, quotidiani, ma non casuali: uno sguardo e… Bum, colpito!

Gabo Enne, nome d’arte di Gabriele Vavassori, è un cantautore rock di origini brianzole, trapiantato in Alto Adige. Nel suo percorso artistico ha abbracciato il rock in tutte le sue sfaccettature, dal Pop Rock al Metal, influenzato dalla qualità e varietà della musica ascoltata negli anni.

Gabo compone parole e musica, quasi esclusivamente in italiano, con istinto ed emozioni personali che nei momenti di riflessione spesso arrivano all’improvviso, senza esclusione di tematiche o sentimenti.

Il recente progetto Gabo Enne nasce nel 2018 dall’incontro e sodalizio con Lorenzo Scrinzi, compositore, arrangiatore e produttore, nonché musicista in tutte le canzoni di Gabo. Questa produzione ha già dato alla luce un EP di esordio nel 2019 dal titolo “Infinito”, contenente 5 brani inediti e caratterizzato da un gusto sperimentale. Attualmente è in corso la produzione del secondo album, dove i contorni saranno marcatamente più rock, come il singolo in uscita il 26 novembre “Bum Bum Baby”.

