Se scrivere la letterina a Babbo Natale può apparire faccenda desueta, una consuetudine relegata solo agli anni infantili, partecipare a un contest fotografico per trovarsi una instax sotto l’albero è di certo realizzabile e al contempo divertente

FUJIFILM printlife@home, la mostra digitale in cui condividere un messaggio, un racconto, una storia, un momento personale, ossia un proprio scatto, apre anche a contest fotografici con un tema che varia di settimana in settimana, in cui in palio ci sono prodotti instax. Fujifilm premia cinque foto e relativi autori, ogni settimana, riservando al primo classificato la stampante SHARE SP3, al secondo la fotocamera istantanea instax mini LiPlay, al terzo la fotocamera SQUARE SQ1, al quarto la mini 40 e al quinto la mini 11.

Per partecipare ai contest, basteranno tre singole azioni: scattare, selezionare e caricare su www.fujifilm-printlife.eu la foto più significativa del proprio 2021! Non c’è tempo di indugiare oltre, il 5 dicembre 2021 è il data ultima per essere uno degli autori di FUJIFILM printlife@home.

