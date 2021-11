Clear Channel Italia introduce il 3D tra le sue proposte creative digitali

On air sui suoi impianti Digital Out of Home la prima campagna 3D realizzata da Clear Channel Italia. Alla costante ricerca di nuove proposte comunicative in grado di rendere l’advertising outdoor sempre più impattante, Clear Channel Italia introduce nella sua proposta il 3D DOOH.

Questa tecnologia innovativa consente di superare la bidimensionalità dello schermo digitale ricreando un’esperienza unica. Il 3D si basa infatti su un’illusione ottica già nota al mondo dell’arte: l’anamorfismo che sfrutta gli stessi principi del trompe l’oeil per realizzare immagini che restituiscono un effetto di tridimensionalità. Grazie ad una ricostruzione prospettica applicata a video sviluppati in animazione 3D, si ottiene un’impressione di profondità scenica che abbatte la terza parete degli schermi 2D. L’effetto stupefacente provocato da questa tecnologia applicata ai display fa vivere allo spettatore un’esperienza coinvolgente e immersiva senza precedenti, in grado di renderle il messaggio memorabile.

La prima campagna 3D è realizzata per Sportium – Progetto CMR, società specializzata nell’ideazione, progettazione e sviluppo di impianti sportivi.

La creatività riproduce la proposta concepita da Manica Architecture, Sportium e Progetto CMR per il nuovo stadio di Milano.

Grazie al 3D il progetto “Gli Anelli di Milano” viene mostrato nella sua totalità con una sorprendente animazione dell’innovativa architettura.

La campagna è on air su 80 schermi digitali distribuiti in punti strategici della città per garantire la giusta visibilità a questo ambizioso progetto.

L’introduzione del 3D nella proposta di Clear Channel Italia dimostra quanto la media company sia sempre alla ricerca di soluzioni innovative in grado di rendere l’advertising Out of Home un mezzo sempre più accattivante e all’avanguardia.

