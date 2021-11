Speciale TG5 «Variante Brasil» 6 novembre in seconda serata

Sabato 6 novembre, in seconda serata, Speciale TG5 “Variante Brasil”, viaggio nel Paese delle oltre 600mila vittime per Covid.

A cura di Claudio Fico, l’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun è un viaggio nel Brasile delle oltre 600mila vittime per Covid.

Alberto Cappato è stato a Manaus, la città che ha pagato il più alto prezzo di vite umane. Da lì, l’inviato del TG5 racconta la tragedia collettiva delle sepolture nelle fosse comuni, durante il dilagare dei contagi mortali della seconda ondata (quella dello scorso gennaio), e ricostruisce cosa è avvenuto nell’Amazzonia brasiliana delle settimane più tragiche.

Il principale centro urbano, finanziario e industriale della Regione Nord del Brasile, ha registrato oltre 13mila decessi per Sars Cov2. E proprio qui, a Manaus, a novembre 2020 è stata isolata la cosiddetta variante P1: 2,4 volte più contagiosa tra quelle individuate finora, e molto letale, si è diffusa in tutto il Mondo nelle settimane successive.

Tra carenze d’ossigeno e ospedali al collasso, attraverso testimonianze dirette viene dato conto di come in molte famiglie si sia fronteggiato il Covid comprando l’ossigeno, introvabile anche dopo 24 ore di fila, e allestendo nelle case terapie intensive improvvisate.

Nella seconda parte dello speciale, il viaggio prosegue nelle favelas del post pandemia, dove 19 milioni di brasiliani soffrono la fame e oltre 15 milioni sono disoccupati.

https://www.mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/tg5_SE000000000069

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia