Caterina: il nuovo singolo “La Vita Davanti”

Tra i giovani talenti della musica italiana, dopo l’esperienza in gara a X Factor nel 2016, la cantautrice trentina ha conquistato le principali playlist di Spotify (New Music Friday, Indie Italia, Scuola Indie, Best of Indie Italia 2020), superando i 3 milioni di stream sulla piattaforma con il suo omonimo album d’esordio uscito a marzo 2020.

Il nuovo brano “La vita davanti” segna un ulteriore passo del percorso che condurrà verso il prossimo disco di inediti: un viaggio inaugurato nei mesi scorsi con i primi estratti “La Promessa” e “Abitudini”, singoli che hanno confermato gli importanti numeri di stream e pubblico dal vivo di Caterina, che ha festeggiato anche queste ultime uscite in un lungo tour estivo sui palchi della penisola.

Forte da sempre di un’intensa attività live, che l’ha portata negli anni a realizzare importanti aperture per artisti come Max Gazzè, Carmen Consoli, Irene Grandi, Cristina Donà, Simone Cristicchi e molti altri, Caterina annuncia ora i primi appuntamenti indoor, in programma tra dicembre e gennaio.

GUIDA ALL’ASCOLTO DEL BRANO “LA VITA DAVANTI”

Basterà sopravvivere, a novembre? Il mese dove il buio arriva un’ora prima e il Natale è ancora troppo lontano per confondere le luci della sera.

Caterina non tiene più il conto: se ci vuole il doppio di amore per chiudere una storia, quanto ce n’è servito per portarla fino là?

Arrivare troppo in anticipo è solo un modo per essere diversamente in ritardo, e chi è avanti, come piace dire, è comunque solo.

Agli antipodi tra il tutto e niente c’è il niente e il tutto: ritrovarsi comporta il doppiarsi. Vedersi andare via, vedersi ancora lì. Arrivare ad un passo dalla meta e…

CREDITS BRANO

Prodotto da Fiabamusic

Arrangiamenti di Clemente Ferrari

Chitarre – Davide Aru

Basso – Clemente Ferrari

Batteria – Cristiano Micalizzi

Tastiere – Clemente Ferrari

Cori: Clemente Ferrari, Caterina.

Mix e mastering di Marco Dal Lago presso Wasabi Studios di Trento

CREDITS VIDEOCLIP

Regia e riprese di Simone Sadocco

Assistente: Corrado Measso

Registrato a Serravalle (TN) presso lo studio Exformat Movie

I due ballerini: Timothy Nardelli e Eva Veronese

Si ringraziano:

Egidio Galvan e Iiriti per il pianoforte, le famiglie di Eva e Timothy, la scuola di danza Ritmomisto, Silvia di “Interno 11” per lo styling della tuta nera, Corrado Measso e Sara Parisi, Mattia Zini e Elisa.

CATERINA – Biografia

Caterina Cropelli nasce a Cles nel 1996. A tredici anni impara da sola a suonare la chitarra, strumento che non lascerà mai più. Durante gli anni del liceo inizia a farsi vedere, e sentire, nei locali delle valli trentine.

Nel 2016 Fedez la sceglie per la sua squadra, le “Under Donne”, a X-Factor. Vissuta l’avventura nel talent targato Sky, Caterina inizia a scrivere e a comporre le sue prime canzoni.

Accompagnata dalla sua chitarra apre i concerti di grandi nomi della musica italiana come Cristina Donà, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Gianluca Grignani, Enrico Ruggeri.

A giugno 2018 esce il primo inedito dal titolo “Non ti ho detto mai”, primo passo di questo nuovo cammino. A giugno 2019 è tempo di “O2”, con la produzione artistica di Clemente Ferrari (già al fianco di grandi artisti come Max Gazzè e Fiorella Mannoia).

L’estate di Caterina trascorre piena di impegni sui palchi di diversi festival italiani in compagnia di Simone Cristicchi, Fabio Concato e Raphael Gualazzi. Il 7 dicembre apre le danze a Carmen Consoli al Mart di Rovereto per il Concertone dell’Immacolata, presentando per l’occasione il suo terzo singolo “Quando”.

Il 13 marzo 2020 esce il singolo “Duemilacredici” che anticipa il suo primo disco di inediti “Caterina”, pubblicato il 27 marzo su etichetta Fiabamusic/Artist First, con il quale l’artista conquista le playlist New Music Friday, Indie Italia, Best of indie Italia 2020 e la copertina di Scuola Indie di Spotify.

D’estate presenta dal vivo l’album in un tour di 15 date, alcune delle quali come opening di Max Gazzè.

Attualmente sta lavorando al suo secondo disco di inediti, anticipato dal singolo “La promessa”, seguito dal secondo estratto “Abitudini” e dal nuovo “La vita davanti”.

