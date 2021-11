JESSICA BRUGALI, video creator e star italiana di TikTok tra le più amate e seguite in assoluto, ufficializza oggi l’ingresso nel roster di MK3 -agenzia di Management, Booking e Generatore di Successi guidata dall’Avv. Manager Angelo Calculli, riferimento nel panorama dello showbiz nazionale con artisti del calibro di Achille Lauro, Boss Doms, Danti, Nahaze e molti altri.

Jessica Brugali: nuovi capitoli del suo percorso professionale

Dopo aver scalato in pochissimi mesi la classifica dei creator più importanti di TikTok, guadagnandosi ad oggi – con il supporto del suo inseparabile cagnolone Sean – il primo posto tra le ragazze creator in Italia con oltre 8 milioni di followers e visualizzazioni record da tutto il mondo, JESSICA BRUGALI è pronta a scrivere nuovi capitoli del suo percorso professionale già costellato di successi e numeri da capogiro. Dotata di appeal e simpatia fuori dal comune, fin da piccola appassionata di moda e intrattenimento, la giovane reginetta dell’app più scaricata al mondo sviluppa nel corso degli anni il suo lato creativo, arrivando a partecipare a numerosi programmi su rete tv nazionale (Le Iene, Tiki Taka, Ciao Darwin, Suite 102.5, Avanti un altro!, Pomeriggio Cinque) e a collaborare con prestigiosi brand (Prime Video, Xiaomi, Rimmel London, Samsung, Ghd, Diesel, Dsquared2, Guess, Spotify, Valentino e tanti altri).

Jessica Brugali: Versatile e poliedrica

Versatile e poliedrica, nel 2019 muove i primi passi nel mondo della radio come content creator, per poi esordire nel ruolo di speaker su Radio Zeta per Generazione Zeta, fino ad approdare a RTL 102.5 con Mai visto alla radio e Suite 102.5 primetime live. Qui ha anche la possibilità di mostrare il proprio talento come presentatrice, intervistando e intrattenendo tutti i più grandi nomi della musica italiana nel backstage di manifestazioni nazionali di prim’ordine -su tutte il Festival di Sanremo e le serate-evento dei Power Hits Estate. Ora il sodalizio artistico con MK3, un altro importante traguardo per JESSICA BRUGALI, che – amatissima dalle nuove generazioni (e non solo) e modello di riferimento per chi desidera intraprendere il suo stesso percorso – dà un nuovo boost alla sua corsa verso il successo nel mondo dello showbiz, in attesa delle prossime sfide professionali all’orizzonte.

