Big Effe, Clementino e Nerone in “O’Faccio Buono”

Esce oggi il nuovo singolo di BIG EFFE dal titolo O’Faccio Buono, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital download, pubblicato per la label Guna Records e distribuito da Columbia/Sony Music.

Big Effe: l’arte di fare rap

O’Faccio Buono racconta dell’arte di fare bene rap, paragonandola al saper cucinare. Fare bene e riscuotere il consenso dei clienti, differenziandosi dalla concorrenza sempre attaccata al clichè infinito di macchine, sparatorie e pistole.

Un brano che nasce dall’amicizia e dalla stima coltivata negli anni tra Big Effe, Clementino e Nerone, tre generazioni di artisti che si uniscono per “fare bene rap”.

“O facc buon m hann ritt a paricchje. Sto cucinann o buon quind apparichje Teng o vol pa lun sagl ncopp a nu jet sti muccus co rap e pigl pe recchie”

(“Lo faccio bene, me l’hanno detto in parecchi. Sto cucinando roba buona quindi metti a tavola. Ho un volo per la luna, salgo su un jet, sti mocciosi li prendo per le orecchie con il rap”)

Big Effe: la produzione del brano

La produzione del brano è frutto del lavoro a quattro mani di Biggie Paul, produttore e ingegnere del suono che ad oggi annovera un gran numero di collaborazioni con i migliori esponenti della scena urban italiana, e Daniele Franzese, produttore, polistrumentista ed ingegnere del suono che colleziona importanti collaborazioni, tra cui spicca senza dubbio quella con Clementino, oltre che a progetti come quello dei giovani artisti Devil A e Aleam.

Ad accompagnare l’uscita di O’Faccio Buono il videoclip diretto da Antonio Risi (IRed Produzioni), dove vediamo i tre artisti partire da ambientazioni differenti dove ognuno sta sbrigando qualcosa di “apparentemente” losco, per poi ritrovarsi successivamente in un ristorante dove cucinano insieme, rappresentazione della metafora del brano. Ma cosa staranno preparando di preciso? Ma soprattutto, per chi? Inoltre le sorprese non mancano, perché nel video troviamo anche tantissimi ospiti tra i quali Nello Taver, creator molto conosciuto su Youtube e Twitch ed ora anche rapper sempre nel suo classico stile black humor, e Nicola Siciliano rapper e producer ormai noto nella scena musicale italiana.

Big Effe biografia

Big Effe, all’anagrafe Fabio Sgambato, classe ’96, da anni milita nella scena rap del circuito napoletano. Grazie alla sua collaborazione in Tritolo Mixtape (una raccolta delle più interessanti voci della scena partenopea con a capo Clementino) si fa conoscere con il brano “Tra suonno e fantasia” che ha riscosso numerosi consensi. Con il collega Maik Brain apre tutti i live del Tarantelle Tour 2019/2020 di Clementino per poi pubblicare l’EP “Radio FM” sempre in collaborazione con Maik Brain. Nell’estate 2020 esce con il singolo “Whatsapp” featuring Clementino e Maik Brain, attirando l’attenzione del pubblico. “Umile” è il suo primo singolo ufficiale, pubblicato il 16 Luglio 2021 per l’etichetta Guna Records (distribuzione Columbia/Sony Music): il brano nasce dall’esigenza di Big Effe di descrivere il rap game di oggi, sopraffatto dall’apparire e dall’essere ciò che in realtà non si è, ed invitando i colleghi a rimanere umili. Il secondo singolo esce il 24 Novembre con due ospiti, Clementino e Nerone e si intitola “O’ faccio buono’”, ed è accompagnato da un video d’eccezione dove vediamo i tre artisti cimentarsi nell’arte della “ristorazione”.

