Riparte la ricerca di Fondazione Ariel

È in diretta online, dalle ore 19 alle 20, l’appuntamento di mercoledì 1 dicembre organizzato da Fondazione Ariel per aggiornare persone con disabilità, genitori, caregiver e operatori sanitari sullo stato dell’arte della ricerca dedicata a migliorare la qualità di vita dei bambini con disabilità neuromotorie. In particolare, l’incontro è l’occasione per raccontare i passi finora compiuti dallo studio Sinergie Muscolari che, lanciato nel 2019 e sospeso per un periodo causa Covid, è ora pronto a ripartire con una nuova fase.

Fondazione Ariel: sostegno e orientamento alle famiglie

Fondazione Ariel, che da 18 anni si occupa di sostegno e orientamento alle famiglie con bambini affetti da Paralisi Cerebrale Infantile (PCI) e altre disabilità neuromotorie, segue fin dalla sua nascita progetti di ricerca volti a sviluppare la conoscenza, il trattamento e la cura delle patologie neuromotorie infantili. Il progetto di ricerca Sinergie Muscolari ha preso il via nel 2019 con l’obiettivo di migliorare le cure e l’assistenza dei piccoli pazienti colpiti da disabilità neuromotorie attraverso l’osservazione delle differenze delle sinergie muscolari durante il cammino nei bambini con PCI e nei bambini sani. In questo modo è possibile approfondire la conoscenza delle funzionalità dei muscoli, e in particolare delle sinergie che il sistema nervoso attiva per coordinare il movimento, così da ottenere nuovi parametri di valutazione sui numerosi disturbi neuromotori del sistema muscolo-scheletrico causati dalla PCI. L’obiettivo ultimo è individuare un trattamento personalizzato di fisioterapia e riabilitazione per ogni bambino.

Lo studio è condotto da un team di giovani ricercatori guidati da Nicola Portinaro, chirurgo ortopedico pediatrico e direttore scientifico di Ariel, in collaborazione con l’Istituto STIIMA del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). E sarà proprio il gruppo di ricerca al completo a illustrare il progetto durante il webinar, a cui seguirà una testimonianza della giornalista Anna Maria Gioria (Corriere Invisibili). Al termine dell’incontro i partecipanti potranno porre delle domande in diretta. Modera il giornalista Ruggiero Corcella (Corriere della Sera Salute).

Fondazione Ariel: Sinergie Muscolari

Nell’ambito dello studio sulle Sinergie Muscolari, Ariel ha avviato una campagna di raccolta fondi per sostenere la borsa di ricerca per un fisioterapista che nei primi 6 mesi del 2022 sarà dedicato a raccogliere le adesioni di piccoli pazienti con disabilità disponibili a partecipare alla ricerca e registrare quindi i loro parametri di movimento

L’incontro dell’1 dicembre è anche l’occasione per lanciare un appello a partecipare alla ricerca rivolto alle famiglie di bambini 8-14 anni con PCI o altra disabilità neuromotoria che non abbiano mai subito interventi (si assicura l’anonimato nei dati raccolti e successivamente elaborati).

Fondazione Ariel: le dichiarazioni

“Nei 18 anni di vita di Ariel, abbiamo destinato 500 mila euro alla ricerca medico-scientifica, di cui circa 50mila negli ultimi 2 anni al progetto Sinergie Muscolari” dichiara Nicola Portinaro. “Siamo fiduciosi nei risultati che questa ricerca potrà raggiungere; una ricerca che aspira ad avere un grande valore dal punto di vista medico ma soprattutto a essere il mezzo per esaudire il nostro grande desiderio di migliorare la qualità di vita di un numero sempre maggiore di bambini con disabilità neuromotorie insieme alle loro famiglie”.

