“Bad Man (Smooth Criminal)”, nuovo singolo di Polo G.

È uscito in digitale “Bad Man (Smooth Criminal)” (Polo G – Bad Man (Smooth Criminal) (lnk.to)), il nuovo singolo del producer multiplatino Polo G.

Il brano è una versione moderna del noto brano di Michael Jackson, e anticipa l’uscita della versione deluxe del suo terzo album in studio “Hall Of Fame 2.0”, prevista per il 3 dicembre.

L’album “Hall Of Fame” ha debuttato alla #1 della Billboard 200 e conta già più di 2 miliardi di stream. Il disco contiene il singolo 4x platino “RAPSTAR”, che gli è valsa la sua prima nomination agli MTV Video Music Awards 2021 come Best New Artist e Best Hip Hop Video ed è stato nominato come Best Male Hip Hop e Best Hip Hop Song agli American Music Awards che si terranno il prossimo 22 novembre.

Fin dalla sua pubblicazione nel maggio 2020, il precedente album di Polo G “THE GOAT” ha collezionato più di 3 miliardi di stream, 10 certificazioni oro e platino (RIAA), è stato un colosso nelle classifiche ed è stato inserito nelle liste dei migliori album di fine anno.

“THE GOAT” è rimasto nella classifica Billboard per oltre un anno ed è stato certificato platino insieme al disco di debutto “Die A Legend”.

Polo G è stato anche nominato nella classifica XXL’s Freshman Class insieme alle nuove stelle dell’hip hop, nella Forbes 2021 30 Under 30 list e alla FUSE TV Future Black History Honoree.

L’artista al momento è impegnato in un tour negli Stati Uniti e ha partecipato a numerosi festival come Rolling Loud Miami & New York, Lollapalooza, Austin City Limits, Hot 97 Summer Jamand e si esibirà al Day N Vegas e Rolling Loud California.

