Bookcity 2021 torna in presenza al Museo

Dal 19 al 21 novembre il Museo ospita la X edizione dedicata al “dopo”.

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Ingresso da via Olona 6 per incontri in Sala Biancamano

Dal 19 al 21 novembre, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia partecipa, come ogni anno, a Bookcity Milano, la manifestazione promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e l’Associazione BookCity Milano costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e da AIE.

Il programma del Museo propone argomenti di scienza, filosofia e cultura ad ampio spettro, che spaziano dalla cosmologia, alla fisica dei rapporti umani, all’intelligenza artificiale, all’ecologia, fino al mito dei grandi transatlantici.

La decima edizione di Bookcity Milano prevede un ricco programma di incontri, la cui chiave di lettura è il “dopo”, un avverbio che nella recente quotidianità pandemica si è caricato di significati e aspettative: dopo i lockdown, dopo la campagna vaccinale, dopo le progressive riaperture.

In un momento di transizione come quello attuale, i libri e la lettura rimangono uno spazio fertile in cui far germogliare la riflessione sul prossimo passo: un passo di cui si sente un bisogno non privo di incertezze, un passo ancora da intraprendere, in un contesto in cui l’idea di un “dopo” si scorge all’orizzonte ma non è ancora giunto con certezza in porto.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti è gratuita con prenotazione obbligatoria al link https://www.bookcitymilano.it/eventi da lunedì 8 novembre, nella pagina dedicata a ogni singolo evento.

L’accesso agli eventi sarà possibile solo con Certificazione Verde COVID 19 (Green Pass) valida e sarà inoltre necessario indossare correttamente la mascherina per tutta la durata degli incontri.

Il programma completo di Bookcity è consultabile al link www.bookcitymilano.it

Per la vendita dei libri https://bookcitymilano.it/news/post/bcm21-vendita-libri-eventi-citta

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia