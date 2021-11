“La Scelta di Anne – L’Événement” di Audrey Diwan e con Anamaria Vartolomei

Clip italiana in esclusiva

Europictures è lieta di rilasciare la prima clip italiana in esclusiva tratta dal Leone d’Oro come Miglior Film all’ultima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia La Scelta di Anne – L’Événement, nei cinema italiani in anteprima mondiale a partire da oggi.

La Scelta di Anne – L’Événement, adattamento cinematografico del romanzo autobiografico L’evento di Annie Ernaux e diretto da Audrey Diwan e con la convincente interpretazione della giovane e promettente Anamaria Vartolomei, è ambientato nella Francia del 1963 e racconta il viaggio della battaglia fisica ed emotiva di Anne, una giovane donna che decide di abortire per completare i suoi studi e sfuggire al destino sociale della sua famiglia proletaria, in un mondo che condanna il desiderio delle donne, e il sesso in generale. Ma sarà una lotta contro il tempo….

La Scelta di Anne – L’Événement è nelle sale italiane in anteprima mondiale da oggi 4 novembre con Europictures.

