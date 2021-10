Fuori oggi, mercoledì 27 ottobre, una nuova puntata speciale di “Vedetta”, il format che mira a scoprire nuovi artisti promettenti all’interno del panorama musicale italiano. Ideato da Macchia, è disponibile in esclusiva su OLZETV al link www.Olzemusic.com/olzetv l’episodio in cui l’artista intervista se stesso.

Macchia è un cantautore e un autore emergente. Il suo percorso musicale lo ha portato ad ascoltare sempre tanta musica e dei generi più disparati per ampliare il suo bagaglio personale che lo ha portato ad essere sempre aggiornato sulla nascita di nuovi progetti musicali emergenti. Nella vita Macchia è anche un’insegnante e coltiva i talenti dei suoi alunni, li aiuta quindi ad esprimere la propria identità.

“Vedetta” per tanti è un passatempo, per altri è un vero e proprio studio, per alcuni un piccolo viaggio all’interno del panorama musicale emergente italiano. L’obiettivo di “Vedetta” è quello di scovare nuovi talenti che hanno le carte in regola per diventare artisti con la A maiuscola, che hanno un’identità nuova, personale ed originale da proporre.

Questa identità può passare attraverso tantissimi fattori che in ogni episodio verranno analizzati con uno studio tecnico, teorico e pratico insieme all’artista che si sta studiando, per capirne i punti di forza, i valori e i margini di miglioramento.

In particolare, si affronterà lo studio di una canzone che si fa portavoce dell’artista, un suo cavallo di battaglia, un suo brano identitario che verrà anche eseguito in acustico.

È possibile recuperare, sempre su www.Olzemusic.com/olzetv, le puntate di Vedetta che hanno visto protagonisti i seguenti artisti: Loomy, Danny White, Giaco, Marchettini, YoungGucci, Marte, infine Caleido.

OlzeMusic è una piattaforma multimediale interamente dedicata alla musica. Fondata come startup innovativa, nasce nel 2017 dall’idea di sviluppare una realtà digitale in cui gli utenti stessi potessero indicare i migliori artisti in circolazione, compararli tra di loro in modo da essere sempre aggiornati sulle novità musicali e ricevere suggerimenti su nuovi artisti da scoprire in base ai propri gusti e preferenze.

www.olzemusic.com

www.Olzemusic.com/olzetv

https://www.instagram.com/olzemusic/

https://www.facebook.com/OlzeMusic/

https://twitter.com/olzemusic

