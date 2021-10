Dal 5 al 7 novembre

Teatro Fontana

Elia Kazan

Confessione Americana

di Matteo Luoni

liberamente ispirato alla vita di Elia Kazan

con Woody Neri, Valeria Perdonò, Luca Mammoli,

Irene Maiorino, Carlo Amleto Giammusso

scene e costumi Maddalena Oriani

disegno luci Fabio Bozzetta / design sonoro Alessandro Levrero

regia Pablo Solari

produzione Centro Teatrale MaMiMò

Testo finalista alla decima edizione di “Premio Hystrio – Scritture di Scena 2021”

Spettacolo presentato al 48° Festival Internazionale del Teatro – Biennale di Venezia, 2020

Debutta a Milano, presso il Teatro Fontana, la nuova regia di Pablo Solari Elia Kazan. Confessione americana con la drammaturgia di Matteo Luoni, finalista al Premio Hystrio – Scritture di Scena 2021.

Il lavoro, prodotto dal Centro Teatrale MaMiMò, vede in scena Woody Neri, Valeria Perdonò, Luca Mammoli, Irene Maiorino, Carlo Amleto Giammusso. Lo spettacolo, ideato e prodotto

per Biennale Teatro nel 2020, finalmente vede il suo nuovo debutto.

Uno spettacolo intenso, in cui i pensieri del famoso regista Hollywoodiano, la vita vissuta, i sogni infranti, le citazioni cinematogafiche e la storia americana del XX secolo collimano per creare un grande affresco. Tra una visione di Marylin in abito bianco e una melodia da film classico Hollywoodiano – che fa da colonna sonora alla storia – ci sono i personaggi, figure storiche o fantasmi del passato di Elia.

Al centro del palco un enorme tavolo che si trasforma di scena in scena: è una sala da pranzo a New York, è l’ufficio di un produttore a Los Angeles, è il banco a cui sono chiamati i sospetti comunisti a Washington. Qui, su questo tavolo, sotto gli occhi di un’immobile piccola Statua della Libertà, si gioca la Storia di un paese e delle sue contraddizioni, politiche e sociali, che riverberano sulla storia personale di un uomo.

BIGLIETTERIA

Teatro Fontana

Via Gian Antonio Boltraffio 21, Milano

02 6901 5733

biglietteria@teatrofontana.it

Si ricorda che l’accesso agli spazi del teatro è consentito solo al pubblico munito di green pass, come previsto dal decreto legge n. 105.

ORARI

Venerdì e sabato ore 20.30

Domenica ore 16.00

PREZZI

Intero 21 €

Giovedì sera 17 €

Convenzioni 17 €

Over 65 / Under 14 10 €

Under 26 15 €

Teatro in Bici 15 €

Gruppi scuola 9 €

Prevendita e prenotazione 1 €

Per prenotazione gruppi scuola scrivere a ragazzi.fontana@elsinor.net

www.teatrofontana.it

