Svelata la tracklist di “Doom”, il nuovo album di Nayt in uscita il 29 ottobre per VNT1 Records/in licenza per Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

Con questo nuovo lavoro discografico, disponibile in pre-save e pre-order al link https://shor.by/Nayt_DOOM, l’artista prosegue il viaggio introspettivo iniziato con “Mood”, portandoci ancora più a fondo nell’animo umano e dando voce alle problematiche personali e sociali del genere umano.

Questa la tracklist di “Doom”:

1. DOOM – prod. 3D

2. Cose che non vuoi sentirti dire – prod. Gemitaiz

3. Mortale – prod. 3D

4. La mia noia – prod. 3D

5. (partenza) – prod. 3D

6. Collane – prod. Frenetik & Orang3

7. Tutto ok – prod. 3D

8. Sorpresa – prod. Orang3

9. OPSS feat. Gemitaiz e Mattak – prod. 3D

10. (arrivo?) – prod. 3D

11. Da zero – prod. 3D

12. Ultima confessione – prod. 3D

“Doom– commenta Nayt – è il seguito del viaggio introspettivo intrapreso con MOOD. La scoperta personale prosegue andando più in profondità e sviscerando dubbi, ansie e domande attraverso temi esistenziali. Si parte dal concetto di “condanna” di vivere, si tocca il fondo, mettendo su le basi per risalire, ripercorrere i passi fatti e andare oltre con una nuova consapevolezza, apertura e maturità. È l’eterna lotta tra amore e paura. La chiave è sempre un’autorialità fortemente personale e introspettiva che punta a risuonare nelle corde di chi ascolta. Nasce dalla necessità di esprimersi, sempre più forte e sempre di più. Mira all’empatia per centrare le emozioni di tutti.”

Per l’occasione, sempre da venerdì 29 ottobre, partirà il “Nayt Talk” instore tour, cinque appuntamenti durante i quali il rapper, partendo dalle tematiche a lui care affrontate nell’album, sceglierà di volta in volta un tema diverso su cui confrontarsi con i fan presenti.

Queste le tappe del “Nayt Talk” instore tour:

Venerdì 29 ottobre ore 17:00 – FIRENZE – Galleria del disco (Le Murate Caffè Letterario, Piazza delle Murate, ingresso con green pass o tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento)

Lunedì 1 novembre ore 17:00 – BOLOGNA – Semm Music Store presso Estragon (Via Stalingrado 83, ingresso con green pass o tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento)

Martedì 2 novembre ore 18:00 – NAPOLI – Feltrinelli (Via Santa Caterina a Chiaia, 23, Piazza dei Martiri, ingresso con green pass o tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento)

Mercoledì 3 novembre ore 20:30 – ROMA – Feltrinelli (Via Appia Nuova 427, ingresso con green pass o tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento)

Giovedì 4 novembre ore 18:30 – MILANO – Feltrinelli (Piazza Duomo, ingresso con green pass o tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento)

“Doom” è stato anticipato dai singoli “Mortale” – al link https://shor.by/Nayt_Mortale – e “La mia noia – al link https://nayt.lnk.to/LaMiaNoia -, che ci hanno dato un assaggio dell’atmosfera e dell’evoluzione artistica che troveremo all’interno del nuovo album.

