“Affezioni Cosmiche”, intervista all’autrice Dalila Mancusi

Affezioni Cosmiche è la sua nuova raccolta poetica.

È riduttivo definirla una poetessa che canta l’amore?

“Si, ritengo sia estremamente riduttivo presentarmi come una poetessa che canta l’amore ma in cuor mio spero sempre ci siano attenti lettori capaci di cogliere i molteplici messaggi intrisi di valori, ideali, speranze, utopie e chimere. Mi auguro emerga chiaramente dai miei versi la mia idea di società nuova, migliore, diversa da quella attuale e per raggiungere questo sogno è necessaria una rivoluzione dolce e silente che ha come punto di partenza proprio la dimensione estetica, la bellezza, l’arte e quindi soprattutto la poesia”.

Può renderci partecipi delle sue idee che sono alla base di molte sue poesie?

“Sì, cerco di approfondire il pensiero che ho già anticipato nella risposta precedente. Diciamo subito che viviamo nell’era del tecnicismo e dello scientismo, viviamo nell’era della globalizzazione che ha tra le sue variabili, la virtualizzazione del denaro (economia finanziaria) e la presenza invasiva e pervasiva delle nuove tecnologie. In una società siffatta assistiamo ad una scissione tra la nostra dimensione emotiva e la nostra dimensione cognitiva. C’è stato un mutamento antropologico. Oggi per essere integrato nel sistema, per soddisfare le esigenze sistemiche, l’individuo deve essere un cervello raziocinante orientato al calcolo e questo implica il soffocamento della dimensione emotiva (affettività, sentimenti ed emozioni). Oggi la sensibilità è ritenuta una virtù non indispensabile, forse perché non è spendibile in termini quantitativi? Vi lascio riflettere ma prima di lasciarvi alla vostra riflessione, vi dico che solo quando saremo toccati tutti dalla bellezza ci potrà essere un reale cambiamento”.

Alcune poesie le ha dedicate a persone care. Cosa rappresentano per lei gli affetti?

“La famiglia è per me soprattutto l’amore viscerale di una nonna che ti dedica attenzioni e ti guarda inorgoglita. L’amicizia invece è per me l’intima confessione, sapere tutto di una persona valorizzandone ogni aspetto. Un’intima confessione ovviamente implica fiducia, lealtà, stima, ammirazione ed affetto incondizionato. Ecco questa è per me l’amicizia”

Amore di coppia e amore universale entrambi al centro dei suoi versi. Ce ne parli”

“Credo che l’amore vero sia sinonimo di affinità elettive, di attrazione tra due anime, di fusione spirituale. Forse si è raro ma esiste perché la vita è fatta anche di sorprese, di sussulti dell’anima e le magie a volte accadono. Per quanto riguarda l’amore cosmico, l’amore universale, il discorso è differente e cioè è legato alla rivoluzione dolce e silente della quale parlavo prima. Quando saremo tutti evoluti spiritualmente vivremo il prossimo come un nostro fratello da rispettare ed amare nella sua unicità”

Essere una poetessa vuol dire avere una luce più intensa rispetto agli altri dentro di se ma vuol dire anche essere più vulnerabili e predisposti ad inciampare nelle tenebre. Cosa ne pensa?

“Sono un’iper-sensibile e questo è al contempo un dono ed una condanna. Sentire in maniera più intensa ed accesa è un regalo del cielo che però a volte porta con se anche tanta inquietudine”.

