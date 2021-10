Continua in tutto il mondo viaggio di “Earthphonia” esperienza sonora intensa e vibrante, realizzata senza strumenti musicali, attraverso campionamenti e trattamento digitale di rumori e di ambienti sonori che Max Casacci ha trasformato in un’opera d’arte aperta che si arricchisce di volta in volta di nuovi capitoli.

Il racconto visionario del progetto ora è arrivato ai suoni del vulcano con “Strombolian Human Activity” feat. Alfio Antico (https://open.spotify.com/track/4RTNM5u4tOHSMphYYNWinu?si=63ab92dd27734daa) opera commissionata all’artista dalla Biennale di Gwangiu in Corea.

Il video di “Strombolian Human Activity” feat. Alfio Antico, diretto da Marino Capitanio sarà on line oggi, mercoledì 27 ottobre. Sempre oggi, Max Casacci sarà ospite della Florence Biennale dove i suoni e i rumori della natura creati dal musicista, sono il fondale sonoro del Padiglione Cavaniglia.

Alle 14.00 la Florence Biennale consegnerà a Max Casacci il “Premio Lorenzo il Magnifico del Presidente” con la seguente motivazione: “Per le sue ricerche musicali di grande valore culturale: nelle sue ultime sperimentazioni sonore ha interagito con la natura, indagando l’universo dei suoni con metodo fenomenologico, affiancando la propria ricerca musicale a quella di altre professionalità che operano nel settore della divulgazione scientifica. La sua attività di musicista, strettamente connessa alla militanza ambientalista e all’impegno sociale per una democrazia realmente partecipata, è orientata alla profusione di suggestioni sonore utili al progetto del mondo che verrà”.

“Earthphonia” è disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali e in versione cd abbinato all’omonimo libro “Earthphonia – Le voci della Terra”, scritto in collaborazione con il geologo e ambientalista Mario Tozzi.

Nel libro, pubblicato da Slow Food Editore, gli autori dialogano con contributor d’eccezione come lo studioso delle piante Stefano Mancuso, l’artista Michelangelo Pistoletto, il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, la biologa marina e attivista ambientalista Mariasole Bianco.

Il libro, già in ristampa in Italia e solido di un notevole riscontro anche tra gli editori europei, offre un’esperienza immersiva grazie ai QR code che collegano ogni capitolo alla traccia correlata, da ascoltare durante la lettura, ma anche a contenuti video e ai tutorial su come è stato realizzato in studio, con una copertina che grazie a un filtro reperibile sul profilo Instagram del musicista, si anima magicamente.

“Earthphonia” è quindi un iper-disco: un oggetto che trascende il classico supporto fisico per avventurarsi nelle più attuali possibilità del digitale, come la realtà aumentata.

