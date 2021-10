“MADRID NON VA A DORMIRE”, il nuovo singolo di LOREDANA ERRORE estratto dall’ultimo album “C’È VITA” (Playaudio di Azzurra Music).

“MADRID NON VA A DORMIRE” (https://backl.ink/147436080), scritto da Federica Carminati e Andrea Valli, è un brano che, nonostante la freschezza musicale, fa riflettere su quanto importante possa essere la musica per superare ogni pensiero negativo.

E’ stato pubblicato in occasione dei 10 anni di carriera di Loredana Errore. L’album è composto da sette tracce, di cui i tre singoli “100 vite”, “È la vita che conta” e “Torniamo a casa”, i due inediti “Madrid non va a dormire” e “Ora che nevica”, e un’emozionante cover de “La Cura” di Franco Battiato. L’album contiene inoltre una speciale versione di “Ragazza Occhi Cielo”, brano scritto per lei da Biagio Antonacci all’inizio della sua carriera.

Intervista

Loredana, musica significa vita?

“Sono due cose che vanno di pari pass La musica è in grado di allietarti in qualsiasi momento della vita. A volte ci riporta nella giusta dimensione delle cose e non a vedere una situazione più grande di quella che in realtà è. E’ una spinta nei momenti più difficili della vita”

“Madrid non va a dormire”, come ti piace definirla ?

“La canzone conclude quello che è stato il lavoro di canzoni che fanno parte dell’album “C’è vita”. La musica è spumeggiante, mette allegria, fa muovere. È un esplosione di estate, di voglia di ballare ma soprattutto di musica che, nonostante il Covid e le sue restrizioni, resta sempre il miracolo che ci tira su e che ci fa prendere respiro; per me è e sempre sarà il collante tra cielo e terra dove tutto è possibile, anche volare. Si proclama come manifesto in cui è sempre la musica che vince. Gli autori Federica Carminati e Andrea Valli, hanno colto, condiviso un sentimento di vincita, di fare sempre vincere la musica”.

Il 24 ottobre il live di Bologna è stato sold out, contenta?

“Ho toccato con mano, visto le persone, anzi rivisto i miei fan con tanta voglia di ballare, ascoltare. Sono molto grata, dopo due anni e mezzo, di essere ripartita e spero sia l’inizio di tante belle cose. Quella serata mi ha regalato un cuore pieno di gioie”

Intervista a cura di Davide Falco

