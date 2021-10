I Fast Animals and Slow Kids saranno ospiti domani lunedì 1 novembre, del Lucca Comics & Games dove – a partire dalle ore 12:00 nello stand BeccoGiallo (PADIGLIONE BERNARDINI, Piazza BERNARDINI, stand BRD 102) – incontreranno i loro fan e firmeranno le copie della Graphic Novel “COME REAGIRE AL PRESENTE”, il primo libro che racconta la storia, le canzoni, e qualche curiosità della band italiana.

Questo appuntamento sarà una nuova occasione per Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) per incontrare il pubblico dopo l’uscita dell’ultimo disco “È Già Domani” (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva Believe Artist Services), che tante soddisfazioni ha regalato al gruppo.

L’album, infatti, ha debuttato alla posizione n. 5° della classifica ufficiale italiana e alla 2° posizione della classifica vinili e ha dimostrato come la band perugina abbia fatto un ulteriore passo in avanti non solo nei testi ma anche nella scrittura dei brani e nella produzione.

Oltre all’ultimo singolo “Stupida canzone” (https://youtu.be/ZhwGJr9w60E), l’album (prodotto dai FASK e Matteo Cantaluppi) contiene i brani: “È Già Domani”, “Cosa ci direbbe” featuring Willie Peyote (prima collaborazione nella storia della band), “Lago ad alta quota”, “Fratello mio”, “Senza Deluderti”, “Come un animale”( https://youtu.be/GEoZUNwiNZs), “Rave”, “Un posto nel mondo”, “In vendita”, “Portami con te”, “È già domani ora”.

Tutti i 12 brani sono stati scritti e composti dai Fast Animals and Slow Kids che si sono avvalsi della collaborazione di Lodo Guenzi per il testo di “Come un animale” mentre Willie Peyote firma la sua parte in “Cosa ci direbbe”.

Nel frattempo, sono già in vendita (online su TicketOne e VivaTicket e nelle rivendite autorizzate) i biglietti per il tour che riporterà i Fast Animals and Slow Kids in concerto in tutta Italia nel 2022.

Se le date di questa estate erano figlie della voglia di tornare a suonare dal vivo e della volontà di celebrare il primo decennio di carriera della band, l’“E’ già domani Tour” riporterà finalmente i Fask alla loro condizione ottimale: palchi, sudore, stage diving, tanto rock ‘n’ roll e l’urlo liberatorio che non manca mai durante i concerti “SIAMO I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS E VENIAMO DA PERUGIA”.

Questi gli appuntamenti del “È GIA DOMANI TOUR” prodotto da Vivo Concerti:

7 aprile 2022 PARMA Campus Industry Music

9 aprile 2022 BOLOGNA Link

12 aprile 2022 PADOVA Hall

15 aprile 2022 FIRENZE Tuscany Hall

19 aprile 2022 TORINO Teatro della Concordia

30 aprile 2022 NAPOLI Casa della Musica

3 maggio 2022 ROMA Atlantico

6 maggio 2022 MILANO Fabrique

