Martedì 2 novembre, alle ore 20:00, in Anteo Palazzo del Cinema, grande appuntamento con il cinema francese: in anteprima nazionale il film vincitore del Leone D’Oro alla 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, La scelta di Anne – L’Événement di Audrey Diwan.

La proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano.

La visione del film sarà introdotta da Irene Facheris, formatrice e scrittrice, specializzata in parità di genere e Diversity, che sarà presente in sala per collegarsi via streaming con la regista Audrey Diwan.

L’incontro sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook di Anteo (@spazioCinema) e sulla pagina YouTube di Anteo Palazzo del Cinema.

La scelta di Anne – L’Événement

Francia, 1963. Anne ama la letteratura e ha deciso di farne un mestiere, fuggendo un destino proletario. Sui banchi è brillante, sulla pista da ballo altrettanto. Tra una birra e un twist, dribbla gli uomini che la desiderano come in un romanzo rosa. Ma Anne preferisce la letteratura alta e affonda gli occhi blu tra le pagine di Sartre e di Camus.

In un ambiente e in un Paese che condanna il suo desiderio e guarda con diffidenza alla sua differenza, Anne scopre un giorno di essere incinta e privata della libertà di decidere del proprio corpo e del proprio futuro. Intanto conta le settimane e cerca disperatamente di trovare una soluzione.

Il film sarà in programmazione in Anteo Palazzo del Cinema a partire da giovedì 4 novembre anche in lingua originale con sottotitoli in italiano

https://www.spaziocinema.info

Altri articoli di Cinema su Dietro la Notizia