Dal 17 al 22 novembre a MILANO torna ELECTROCLASSIC FESTIVAL, la rassegna musicale in cui l’elettronica incontra le sonorità degli strumenti tradizionali, ideata e diretta da FLORALEDA SACCHI, artista pluripremiata e vincitrice di un Latin Grammy, in collaborazione con PIERO CHIANURA, fondatore di BigBox Magazine e MusicEdu.

Sei appuntamenti che vedranno come protagonisti musicisti e ricercatori del suono inteso come fonte di benessere e consapevolezza di sé.

Gli eventi si terranno presso Fabbrica del Vapore, Mare Culturale Urbano e Canottieri San Cristoforo, spazi culturali milanesi simbolo della contaminazione e della multidisciplinarietà artistica, e saranno fruibili anche in diretta streaming sui canali ufficiali del festival.

Anche per la terza edizione, ELECTROCLASSIC FESTIVAL apre CALL FOR ELECTROCLASSIC 2021, selezione di nuovi progetti musicali promossa dal Corso di Sound Design dello IED – Istituto Europeo di Design di Milano e Qobuz, piattaforma di streaming e download di musica ad alta risoluzione. L’iniziativa offre a musicisti e compositori l’opportunità di presentare al pubblico il proprio progetto musicale di integrazione tra suoni acustici ed elaborazione elettronica, anche in chiave multidisciplinare.

Una commissione, composta dalla Direzione di ELECTROCLASSIC e dal Coordinamento del Corso di Sound Design IED Milano, selezionerà da un minimo di 2 a un massimo di 4 progetti originali.

I musicisti selezionati eseguiranno dal vivo il loro progetto all’interno del programma ufficiale dell’ELECTROCLASSIC FESTIVAL (data dell’esecuzione 8 novembre) e riceveranno un abbonamento gratuito per 6 mesi alla piattaforma di streaming e download di musica ad alta risoluzione Qobuz.

Le candidature per partecipare a CALL FOR ELECTROCLASSIC 2021 dovranno essere presentate sul sito www.electroclassicfestival.com, compilando il modulo di iscrizione e inviando il materiale richiesto entro e non oltre il 4 novembre 2021.

Il Festival, promosso dal Comune di Milano che ha anche concesso il patrocinio insieme alla Regione Lombardia, è anche content partner della Milano Music Week 2021. Sponsor di ELECTROCLASSIC FESTIVAL sono Qobuz, la piattaforma di streaming e download di musica ad alta risoluzione, il Corso di Sound Design dello IED di Milano e Yamaha Music Europe.

ELECTROCLASSIC FESTIVAL è un progetto nato nel 2019 da un’idea di Amadeus Arte, già organizzatore dal 2006 del prestigioso LakeComo International Music Festival e attivo nella promozione di artisti e compositori, e organizzato in collaborazione con BigBox, editore dell’omonima freepress specializzata, della testata MusicEdu e co-organizzatore del FIM, Salone della Formazione e dell’Innovazione Musicale di Milano. L’idea fondante del festival Electroclassic, di cui è direttrice artistica Floraleda Sacchi, è proporre al pubblico una selezione di progetti di musica dal vivo, la cui caratteristica comune è quella di sfruttare le moderne tecnologie digitali per arricchire le personalità timbriche degli strumenti tradizionali in chiave espansiva e non limitativa.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia