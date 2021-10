I 14.000 Maestri della Scuola Italiana Sci sono pronti a tornare sulle piste da sci, in un inverno, quello 2021-2022, che sa di ripartenza ed entusiasmo dopo una stagione, quella passata, che sappiamo senza attività, come mai era avvenuto nella storia del turismo invernale in Italia. In pista, dal prossimo dicembre, con i professionisti della neve italiani, saranno riproposti e ancor più messi in evidenza i valori che da sempre contraddistinguono la categoria: preparazione e sicurezza insieme all’entusiasmo di ricominciare la nostra attività con la passione che qualifica i maestri e le scuole di sci italiane.

Questo il messaggio che AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani e Col.Naz. – Collegio Maestri di Sci Italiani, hanno voluto esprimere a SKIPASS 2021 durante la Conferenza Stampa – Tavola rotonda di venerdì 29 ottobre. Un appuntamento voluto e promosso fortemente dai due Enti, con la presenza del Presidente FISI, Flavio Roda, di ANEF, nella persona del Presidente Valeria Ghezzi e Marilena Milianti per conto di FEDERFUNI, ovvero, le realtà dell’intero comparto sportivo/turistico montano che lo scorso fine settembre hanno

firmato il Protocollo per la riapertura delle aree sciistiche e utilizzo degli impianti sciistici a favore degli sciatori non agonisti e amatoriali.

www.amsi.it

www.collegionazionalemaestridisci.it

