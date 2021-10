Dal 5 novembre sarà disponibile in formato fisico “CHIEFFO CHARITY TRIBUTE”, l’album contenente oltre venti cover dei brani di Claudio Chieffo, realizzate da artisti di spicco della scena musicale italiana e internazionale. I proventi della vendita dei dischi saranno devoluti in beneficenza ad Avsi Kenya. Il progetto discografico nasce da Punto Fermo – Chieffo Charity Tribute ed è prodotto dal Comitato amici di Claudio Chieffo, in collaborazione con Esharelife Charity Foundation e con il Patrocinio del Club Santa Chiara.

“Chieffo CharityTribute” è un disco composto da 22 cover dei brani di Claudio Chieffo alla cui realizzazione hanno partecipato: Gianni Aversano, Massimo Bubola, Luca Carboni, Paolo Cevoli, Giorgio Conte, Gioele Dix, Daniele di Bonaventura, Roberta Finocchiaro, Paolo Fresu, Giua, Markéta Irglová, Mirna Kassis, Svavar Knútur, Giacomo Lariccia, Giovanni Lindo Ferretti, Chico Lobo, Lombroso, Giovanna Marini, Dario Muci, Alessandro Nidi, Enza Pagliara, Omar Pedrini, Santoianni, Ambrogio Sparagna, Tatá Sympa, Davide Van De Sfroos, Kreg Viesselman.

AVSI, organizzazione non profit nata nel 1972, realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 38 Paesi, inclusa l’Italia. Da oltre trent’anni Avsi opera in Kenya, in collaborazione con i partner sul territorio, per favorire lo sviluppo delle comunità locali. Grazie ai proventi ricavati dalla vendita del disco Avsi sosterrà a distanza i bambini di famiglie vulnerabili nella capitale del Kenya, a Nairobi.

I bambini sostenuti, spesso orfani o immersi in contesti famigliari difficili, con questo sostegno potranno andare a scuola, ricevere cure mediche gratuite ed essere seguiti da assistenti sociali di Avsi. L’aiuto sarà rivolto all’intero nucleo familiare e comunità attraverso la formazione di gruppi di mutuo soccorso, grazie all’attivazione di corsi di scrittura e lettura per adulti e ad attività di micro credito.

«Un anno prima che mio padre venisse a mancare un amico scrisse che ci sarebbe voluto del tempo per poter valutare nella sua vastità e nella sua profondità l’influsso che le sue canzoni hanno avuto su milioni di persone in tutto il mondo – racconta Benedetto Chieffo, figlio del cantautore romagnolo – Il Chieffo Charity Tribute spezza ogni pregiudizio: grandi artisti, anarchici, buddisti, cristiani e non credenti, riscoprono la grandezza delle sue canzoni, le fanno loro e le regalano al mondo»

Di seguito la track-list dell’album, suddiviso in due dischi.

CD 1: “Canzone del melograno” (Lariccia), “Il viaggio” (Van De Sfroos), “Io non sono degno” (Carboni), “Ballata della società” (Pagliara, Muci), “Il fiume e il cavaliere” (Lindo Ferretti), “L’aviatore” (Bubola), “Avrei voluto essere una banda” (Cevoli), “Canzone degli occhi e del cuore” (Dix), “Reina de la paz” (Kassis), “Amare ancora” (Giua) e “Lontano” (Conte, Nidi).

CD 2: “Stella del mattino” (Marini), “Padre” (Irglová), “Argento” (Finocchiaro), “Ritorno” (Knútur), “In questa notte splendida” (Sparagna, Aversano), “Canzone dell’ideale” (Viesselman), “La strada” (Lobo, Sympa), “Sulla collina” (Santoianni), “Una vita” (Lombroso), “Favola” (Pedrini) e “La notte che ho visto le stelle” (Fresu, Di Bonaventura).

https://a-tutti-parlo-di-te-9363.mailchimpsites.com/charity-album

https://a-tutti-parlo-di-te-9363.mailchimpsites.com/

www.facebook.com/claudiochieffo

www.twitter.com/claudio_chieffo

www.instagram.com/claudiochieffo

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia