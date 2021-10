La popstar belga Angèle (all’anagrafe Angèle Van Laeken) ha pubblicato il suo nuovo singolo “Bruxelles je t’aime”, un omaggio alla sua città natale. Si tratta della prima uscita dopo la collaborazione con la superstar internazionale Dua Lipa sulle note della hit “Fever”, per cui le due artiste hanno girato anche un bellissimo videoclip a Londra lo scorso anno.

Anche “Bruxelles, je t’aime” arriva accompagnato da una clip in cui l’artista viaggia su un treno partito da Parigi (dove Angèle vive attualmente) verso la sua città natale, Bruxelles.

Il cuore dell’artista non sa decidersi tra Bruxelles e Parigi: anche se ama moltissimo la capitale francese dove vive la maggior parte del tempo, Angèle continua a provare un profondo sentimento verso la sua città natale, dove si trovano anche la sua famiglia e gli amici d’infanzia.

Il nuovo album in studio è stato realizzato con Tristan Salvati, fedele collaboratore fin dagli esordi. Il mixaggio del nuovo brano è stato affidato all’americano Josh Gudwin (Dua Lipa, Justin Bieber, J Balvin), che si è unito al team che ha prodotto la canzone.

Angèle ha raccontato: “Bruxelles je t’aime è stato composto durante il primo lockdown. Avevo già realizzato la melodia e iniziato anche la produzione, ma è soltanto quando ho capito che ero costretta a stare lontana dalla mia città che ho scritto questa dichiarazione d’amore. Mi piace l’idea di parlare della mia città come se fosse un amante, proprio come in una relazione…ci si ama, ci si lascia…ci si manca, ma non ci si dimentica mai l’uno dell’altro. E Bruxelles è un amante in cui vedo il mio passato e sono in grado di vedere il mio futuro. Conosco tutti i suoi difetti e li accetto. Ho trascorso molti anni via da questa città e mi è mancata sempre tantissimo, tanto che ogni volta che ci ritorno mi sento rassicurata. Penso sia questa la sensazione che si prova quando si torna a casa. La nuova canzone è dunque una celebrazione. Ho sognato di ballare coi miei amici a Bruxelles e oggi è finalmente possibile”.

“Bruxelles, je t’aime” è il primo estratto del secondo disco della cantante, “Nonante-cinq”, in uscita in tutto il mondo il prossimo 10 dicembre.



Tracklist dell’album “Nonante-cinq”

1. Bruxelles je t’aime

2. Libre

3. On s’habitue

4. Solo

5. Pensées Positives

6. Taxi

7. Démons (feat. Damso)

8. Plus de sens

9. Tempête

10. Profite

11. Mots Justes

12. Mauvais rêves

